Spazio Diamante, Io e tu

Sarà in scena al Teatro Diamante di Roma, dal 12 al 14 e dal 19 al 21 gennaio a Roma, Io e tu di Lauren Gounderson con la regia di Gianluca Merolli.

Un giorno, Anthony piomba in camera di Caroline, una sua compagna di classe che non aveva mai incontrato prima. Caroline, infatti, non va a scuola da anni per una malattia che la costringe in casa. Motivo di questa visita inaspettata è “Foglie d’erba” di Walt Whitman, tema di un compito a breve scadenza della loro insegnante di inglese. Lei è cinica, arguta, dissacrante; figlia del contemporaneo e ipertecnologica. Distratta. Caroline potrebbe spezzarsi da un momento all’altro.

Lui è saggio, cortese, vagamente anacronistico; ricco di passioni e appassionato. Anthony piace. Anthony è così radicato a terra che nessun vento potrebbe lambirlo.

L’incontro, che inizialmente sembra fallimentare, permette ai due ragazzi di conoscere se stessi e l’altro, mentre Whitman rimescola le carte della conversazione e delle loro vite: con un linguaggio tipico dei 17 anni svettano su temi per loro inattesi, nuovi. S’interrogano sulla morte, sui misteri della vita, sull’eroismo della poesia e proprio con le armi della poesia, apparentemente noiosa, si svela un mistero molto più profondo che li unisce. Il giorno della consegna è vicino, sta arrivando.

IO&TU sono due persone ma anche due pronomi e proprio sull’uso dei pronomi e sul valore delle parole scelte verte la ricerca che devono svolgere. Ma cosa vanno ricercando veramente questi due adolescenti? Verso quale destino corrono così in fretta? Io e te è un’ode alla gioventù, alla vita.

Un inno all’altruismo, alla pietà. Io e te è un urlo sopra i tetti del mondo che ci permette di essere salvati.

Gianluca Merolli

I AND YOU è stato prodotto per la prima volta da Marin Theatre Company (California), Olney Theatre (Maryland) e Phoenix Theatre (Indiana) all’interno del National New Play Network’s Continued Life Program. Commissionato originariamente e realizzato da South Cast Repertory.

I AND YOU va in scena per gentile concessione de The GERSH AGENCY, 41 Madison Avenue, 29th Floor, New York, NY 10010 e in accordo con la Antonia Brancati srl, www.antoniabrancati.it.

ORARIO SPETTACOLI venerdi – sabato h. 21 / domenica h. 17.00

PREZZO BIGLIETTO INTERO € 12,00 acquista su https://spaziodiamante.it/spettacoli/io-e-te/?wcs_timestamp=1705076115 prenota su botteghino@spaziodiamante.it

SPAZIO DIAMANTE – Via Prenestina 230B – www.spaziodiamante.it | botteghino@spaziodiamante.it

DI LAUREN GOUNDERSON

REGIA

GIANLUCA MEROLLI CON

AURORA SPREAFICO E DERLI DO ROSARIO SOARES

CON LA VOCE DI PAOLA SAMBO

TRADUZIONE ANDREA PAOLOTTI E CHIARA LORIA

SCENE PAOLA CASTRIGNANÒ | COSTUMI DOMITILLA GIULIANO

MUSICHE LUCA LONGOBARDI | LUCI PIETRO SPERDUTI

ASSISTENTE ALLA REGIA IULIA BONAGURA | FOTO PINO LE PERA

PRODUZIONE VIOLA PRODUZIONICENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE