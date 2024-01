Stupida Show – recensione

Stupida Show

Teatro Puccini (in scena venerdì 12 gennaio)

Dopo molti successi e molta fama acquisita, la Carrozzeria Orfeo

produce un nuovo spettacolo andato in scena al teatro Puccini di

Firenze.

Il testo è scritto da Gabriele Di Luca, co-regista dello spettacolo

insieme a Massimiliano Setti, un monologo femminile o meglio

una stand up comedy, interpretata da Paola Minaccioni, poliedrica

attrice comica, nota al grande pubblico soprattutto per aver recitato

in numerosi film italiani.

La sceneggiatura calza a pennello a questa attrice che lo interpreta

creandone una sua storia personale, una storia svelata in modo

irriverente e disinvolto ma in realtà profondamente intima. Tra le

righe di una comicità dirompente, per la quale il pubblico ride

dall’inizio alla fine (o quasi), il testo affronta tematiche anche

dolorose, forti, che fanno parte del quotidiano di tutte noi donne; la

Minaccioni infatti sembra quasi che si metta al servizio delle

donne per parlare di ciò che molte non hanno il coraggio di dire,

ed anzi, l’attrice aggredisce la parola che viene scagliata molto

spesso in modo crudo e molto poco politically correct nella platea,

senza vergogna e senza paura di giudizio. E’ uno spettacolo

coraggioso e non adatto a qualunque brava attrice. La capacità

della Minaccioni di entrare nell’intimo della vita delle donne è

magistrale, ce n’è per tutte! Esordisce parlando della menopausa, di

come ci si sente a cinquant’anni, delle opportunità perse e di quelle

colte, di cosa voglia dire per una donna non aver figli e del perché

una donna possa non volerne, perché non è scontato che la

maternità debba essere una scelta di tutte. Poi in modo spavaldo

continua a ripercorrere molte vicende personali, il pubblico si

diverte, le donne si immedesimano, gli uomini si sentono a volte

presi in causa e sbeffeggiati, ma senza aggressività. La comicità

viene utilizzata per esorcizzare il dolore o il timore che tempesta la

vita di ognuno. Sembra incredibile che un testo del genere possa

essere scritto in realtà da un uomo e questo è molto rincuorante.

Lo spettacolo ha il suo culmine alla fine, con la confessione

dolorosa e stremata che l’attrice fa ad una telefonista di un call

center e un velo di solitudine invade il pubblico. In questo

momento il trucco è svelato, l’ironia è una scelta di vita per

sopravvivere ad una vita che così com’è è troppo difficile da

sopportare, prendersi in giro, non prendersi troppo sul serio è

l’unica arma per rendere il boccone meno amaro.