Parco della Musica Records, tripla vittoria al TOP JAZZ 2023 per Federica Michisanti

Federica Michisanti si aggiudica il Top Jazz 2023 in ben 3 categorie: Musicista dell’anno, Disco dell’anno e Formazione dell’anno. Il Top Jazz è il referendum della critica organizzato ogni anno dalla storica rivista Musica Jazz, che dal 1945 racconta il jazz in Italia.

Il trionfo al Top Jazz arriva dopo l’uscita del quinto album della musicista, Afternoons, pubblicato a fine settembre da Parco della Musica Records, l’etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma e registrato con tre dei musicisti più attivi e riconosciuti nel panorama musicale europeo: Louis Sclavis ai clarinetti, che ormai già da qualche anno collabora con Federica nei suoi progetti, Vincent Courtois al violoncello e Michele Rabbia alla batteria ed elettronica.

È un successo straordinario per la contrabbassista e compositrice romana che ha pochissimi precedenti, tra i più recenti possiamo citare Vijay Iyer e Steve Lehman, celebrati protagonisti del jazz internazionale.

Se si conferma la scelta di suonare senza strumenti armonici, per la prima volta invece Michisanti inserisce la batteria nella formazione coinvolgendo una personalità poliedrica come quella di Michele Rabbia il quale non si limita a svolgere il ruolo tradizionale di sezione ritmica, bensì crea colori ed atmosfere avvalendosi dell’elettronica e dell’ utilizzo di un ampio numero di oggetti che esulano dal set tradizionale di un batterista.

L’ album include sette tracce, tutte a firma di Michisanti. Le composizioni mostrano sonorità che attingono dalla musica colta europea e dall’avanguardia jazzistica e hanno varia natura.

Un successo, quello di Federica Michisanti, costruito negli anni con impegno e determinazione grazie alla forza delle idee e fiducia nelle possibilità della propria musica.

Federica Michisanti, bassista e contrabbassista, ha studiato a Roma presso l’Università della Musica ed il Saint Louis College of Music e presso i seminari di Siena Jazz e Città di Castello. Ha studiato musica classica con il Maestro Andrea Pighi. Ha vinto il Top jazz 2018 nella categoria nuovi talenti italiani ed il suo disco “Silent Rides” si è posizionato al settimo posto tra i migliori dischi italiani del 2018. Già nel 2017 era stata votata al secondo posto nella stessa categoria. Nel 2019 ha vinto il premio speciale Siae per l’originalità della ricerca compositiva, in seguito al quale ha suonato con il suo trio con ospite Louis Sclavis. Ha vinto il Top Jazz 2020 con il suo Horn trio, nella categoria Formazione Italiana dell’anno. Ha inciso cinque dischi a suo nome, di cui i primi quattro con i progetti Trioness (con Simone Maggio e Matt Renzi) e Horn trio (con Francesco Lento e Francesco Bigoni), mentre è stato pubblicato il 29 settembre 2023 il quinto, intitolato “Afternoons”, registrato insieme al suo nuovo “French Quartet” che vede al suo fianco Louis Sclavis, con il quale collabora stabilmente ormai da qualche anno, Vincent Courtois e Michele Rabbia. Gli ultimi due dischi sono stati prodotti da Parco della Musica Records. È stata ospite delle trasmissioni di Radio Rai 3 I concerti del Quirinale, La Stanza della Musica, Battiti e Piazza Verdi ed ha inoltre partecipato a prestigiosi festival sia italiani che internazionali. Nel 2022/2023 ha fatto parte del Tour di Ornella Vanoni “Le donne e la Musica”. Nel 2021 ha suonato nel tour europeo con il quartetto di Dave Douglas e Franco D’Andrea, con Dan Weiss alla batteria. Ha suonato con Dominique Pifarèly, con il quale collabora in duo. Ha suonato con Nicolas Masson, che fa ora parte del suo progetto Trioness. Ha collaborato con Bob Moses e Greg Burk nel loro progetto “Benign madness, profound gladness”, disco uscito nel 2019. Ha fatto parte dell’orchestra nazionale giovani talenti diretta da Paolo Damiani.

Nell’aprile 2016 ha partecipato alla registrazione del disco Omaggio a Janis Joplin – Jazz Corner, Jazz Italiano live alla Casa del Jazz nel quale è contenuto anche un brano da lei cofirmato.

Insegnante presso il St Louis College of music di Roma, per la cui etichetta Camilla records ha inciso un disco con Amedeo Tommasi. Docente presso le masterclass estive di Merano Jazz Accademy.

