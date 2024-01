| T come TEATRO |

LORENZO MARAGONI IN SPOKEN WORD & LIVE ELECTRONICS

Venerdì 26 gennaio 2024, alle ore 21.15, il Teatro Tom Benetollo (Stanga) ospita lo spettacolo “Stand-up Poetry & Live Electronics”, di e con Lorenzo Maragoni e Giovanni Frison. Uno spettacolo di poesia e musica live, un concerto di parole, una playlist di suono e voce che parla dell’amore, del lavoro, dell’arte, della stessa poesia.

In bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand-up comedy, tra elettronica e ritmo, un’ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia e music dal vivo. Uno spettacolo che è un tentativo di dare nuove forme alla poesia contemporanea, e trovare i suoi punti di contatto con la musica

Lorenzo Maragoni è nato a Terni e vive a Padova. Dal 2010 lavora come regista, autore e attore con la compagnia Amor Vacui, menzione speciale al Premio Scenario 2017, e collabora con il Teatro Stabile del Veneto, con la Piccionaia di Vicenza e con il Teatro Metastasio di Prato. Tra i suoi maestri teatrali, Massimiliano Civica, Andrea Pennacchi, Giuliana Musso, Lucia Calamaro. Nel 2018 inizia a partecipare al circuito italiano della Lega Italiana Poetry Slam, di cui nel 2019 è finalista nazionale. Nel 2021 risulta vincitore del premio Bologna in Lettere, nella sezione dedicata alla poesia orale e performativa, e nel settembre 2021 si laurea campione nazionale di Slam Poetry.

Lo spettacolo rientra all’interno della seconda edizione di “T come Teatro”, la rassegna di spettacoli teatrali, di narrazioni e monologhi, che porteranno il teatro nei quartieri di Padova. Due i teatri della città – Teatro Tom Benetollo (Stanga) e Teatro Excelsior (Mortise) – che ospiteranno sette spettacoli di grandi ospiti. Ingresso a pagamento (Intero euro 10;ridotto euro 8 per under 12, over65 e studenti). Per maggiori informazioni eventi@tarassacoteatro.it (www.tarassacoteatro.it)