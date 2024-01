Teatro De’Servi, La Signorina Papillon (Nel paese dei brutti sogni)

Torna in scena a Roma al Teatro de’ Servi, dal 11 al 14 gennaio, LA SIGNORINA PAPILLON, una delle commedie più divertenti del geniale e prolifico Stefano Benni, con la regia di Piero Di Blasio.

Una critica dissacrante e ironica della società contemporanea raccontata attraverso 4 personaggi molto diversi tra loro.

La pura e ingenua Rose, collezionista di farfalle e ammiratrice di rose di ogni forma e colore vive nella sua casa in campagna, lontana dal frastuono e dalla corruzione della città, un mondo che non le appartiene.

A corrompere questo bucolico paesaggio arriveranno delle presenze esterne e ingombranti. La cara amica Marie Luise, donna lussuriosa parigina, amante di tutti quelli che contano. Il poeta Millet, scribacchino bohemian redento, che crede che il potere economico conti più di ogni altra cosa e che la poesia debba asservirsi ad esso e il comandante della loggia Armand, essere spregevole devoto alla violenza e al comando, sanguinario e attaccabrighe conosce solo il valore dell’onore e della spada.

Tutti e tre hanno un compito: corrompere Rose al mondo moderno… e poi ucciderla e rubarle villa in campagna e cane.

Riusciranno nella loro impresa?

Tutto si svolgerà secondo i goffi piani criminali dei tre corruttori o era tutto un sogno?

Non resta che scoprire il finale, anche se forse è meglio pensare di sognare… dai sogni possiamo uscirne, dalla realtà si può solo fuggire e magari rifugiarsi in rose colorate e libere e svolazzanti farfalle.

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da giovedì a sabato ore 21

domenica ore 17.30

Biglietti: 25 euro

LA SIGNORINA PAPILLON

(Nel paese dei brutti sogni)

Commedia di Stefano Benni

Regia Piero Di Blasio

Con Valeria Monetti, Ludovica Di Donato, Mauro Conte, Piero Di Blasio

Movimenti coreografici Felice Lungo

Dall’11 al 14 gennaio

Teatro de’ Servi-Roma