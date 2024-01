Teatro Lo Spazio, Una notte di Salomè

Debutta in prima assoluta al Teatro Lo Spazio, dall’11 al 14 gennaio, UNA NOTTE DI SALOME’ spettacolo scritto da Emanuele Vacchetto e diretto da Riccardo D’Alessandro.

Notte, quasi mattino; un vecchio pub di periferia è il luogo in cui si incontrano due donne, dal passato e dalla vita completamente antitetici. Mentre la tenutaria del pub sta pulendo il locale, lasciato quasi abbandonato dal marito alcolizzato che dorme in un angolo, bussa alla porta una donna, con un cappello in testa e una grande borsa, dai modi alquanto strani. Sembra voler nascondere la sua identità; chiede di bere un whisky.

La padrona del locale Desideria inizialmente la scambia per una prostituta e non vuole acconsentire a servirla, tanto più che ormai il locale è chiuso; ma poi si rende conto che si tratta della famosa attrice Veronica Lopez, il suo idolo. Desideria e Veronica hanno occasione di fare amicizia e raccontarsi le loro vite, i fallimenti affettivi, soprattutto i sogni infranti: il matrimonio che desideravano è stato frutto di dolore e afflizione. La mancanza di un figlio e l’impossibilità di essere madre, ha generato frustrazione e sete di rivalsa e vendetta proprio su quel compagno che non le ha comprese, o tutelate.

UNA NOTTE DI SALOME’ è il racconto di come sia difficile essere donne oggi.

Le due protagoniste vivono due matrimoni difficili e in più senza il conforto di figli che, per motivi diversi, non hanno potuto avere. Una è un’attrice, l’altra la proprietaria di un bar. La prima entra nel bar poco prima che venga chiuso. Le due cominciano a parlare delle loro solitudini. Il loro incontro, dall’imprevedibile finale, darà una svolta alle loro vite.

TEATRO LO SPAZIO

Biglietti: intero 15 euro – ridotto 12 euro

(bar aperto per aperitivo dalle 20.00)

Spettacoli dal giovedì al sabato ore 21; domenica ore 17:30

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

informazioni e prenotazioni

339 775 9351 / 06 77204149

info@teatrolospazio.it

UNA NOTTE DI SALOME’

Di Emanuele Vacchetto

Con Beatrice Gattai e Noemi Sferlazza

E con Lorenzo Carducci

Assistenti alla regia Aurora Cataldi, Lorenzo Carducci

Scene e Costumi Nicola Civinini

Grafiche Alex Torcolacci

PRODUZIONE ORIZZONTI ARTISTICI MMT

Regia Riccardo D’Alessandro

DALL’11 AL 14 GENNAIO

TEATRO LO SPAZIO- ROMA