Teatro Ghione, Fellinrota

AncheCinema presenta “FELLINIROTA”, spettacolo musicale di e con il M° Mario Margiotta, che rende omaggio a Nino Rota “il musicista di Fellini”, in scena al Teatro Ghione di Roma venerdì 2 febbraio. FelliniRota è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cinema, un racconto, ora narrativo ora musicale, che ripercorre la collaborazione tra il grande regista Federico Fellini e il compositore Nino Rota, suo storico collaboratore e vincitore di un Premio Oscar.

Il format originale, già presentato con successo in Italia e all’estero, è interamente scritto e realizzato dal Maestro Mario Margiotta, che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di “divulgatore musicale”. Non si limiterà, dunque, a proporre semplicemente al pianoforte alcuni dei brani più celebri del grande compositore, ma ricorderà il rapporto che legava i due grandi autori, in un racconto a tratti poetico, a tratti ironico, narrando la storia, i retroscena, gli aneddoti e le curiosità dietro i film e le musiche che hanno fatto la storia.

FelliniRota è un racconto che sarà in grado di sorprendere e dimostrare, ancora una volta, quanto ci sia ancora da dire su questa unione professionale e umana che non smette mai di affascinare ed emozionare. Mario Margiotta si appassiona alla musica sin dalla tenera età, iniziando a prendere lezioni di pianoforte prima privatamente, poi presso una scuola ad indirizzo musicale, quindi concludendo i propri studi al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. Avendo frequentato il conservatorio di Bari, cioè la scuola che, per oltre vent’anni, è stata diretta dal grande Nino Rota, ha avuto accesso a conoscenze dirette del Maestro e ha avuto l’opportunità di conoscere l’Uomo dietro la musica. Dopo aver vinto numerosi concorsi pianistici, si laurea con il massimo dei voti. Affiancata alla carriera di docente di pianoforte sia come insegnante privato che nella scuola di musica “Officina Orffiana delle Arti”, è quella di musicista: incide brani utilizzati in campo televisivo e cinematografico, lavorando per Tg e cortometraggi di autori stranieri. Ha svolto il ruolo di organista presso il coro ecumenico San Domenico. Ha quindi proseguito il suo percorso musicale esibendosi in numerosi teatri e sale da concerto sia in Italia che all’estero. Si è distinto per una formula originale di concerto, intesa non semplicemente come una serie di esecuzioni di brani musicali, ma come un costante dialogo tra musica e parole, ora narrando la vita dei compositori, ora raccontando la storia e gli aneddoti dietro le composizioni, cercando sempre di mantenere un equilibrio tra approfondimento e divulgazione musicale e una buona dose di ironia e leggerezza. Il suo scopo rimane quello di arrivare a tutti: a chi conosce bene la musica e a chi, neofita, ha bisogno di uno stimolo per approfondire la materia e iniziare a comprendere il complesso, ma infinitamente affascinante, mondo della musica e capire cosa si nasconde oltre il “non detto” dei semplici suoni. Il suo canale Youtube, dove carica clip tratte dei suoi spettacoli musicali, ha totalizzato attualmente più di seicentomila visualizzazioni.

PROGRAMMA

Tema da “la dolce vita”

Rosa aurata

Preludio 11

Tema da “La strada”

L’entrata dei gladiatori (Jiulius Fucik) (accenno)

La titina (Leo Daniderff) (accenno)

Tema da “Lo sceicco bianco”

Tema da i “vitelloni”

Tema da “Toby dammit”

Viva la pappa col pomodoro

Bevete più latte

Tema da “Fortunella”

Tema d’amore da “Il padrino”

Ouverture il barbiere di Siviglia (G. Rossini) (accenno)

Ouverture il flauto magico (W.A. Mozart) (accenno)

Tema da “Amarcord”

Preludio 4

Preludio 2

Preludio 3

Notturno op. 9 n. 1 (F. Chopin) (accenno)

Preludio 13

Preludio 9

Risatine maliziose

L’acrobata

Improvviso dell’angelo

La passerella d’addio

biglietti a partire da 25 euro

Teatro Ghione, via delle Fornaci, 37, Roma

www.teatroghione.it 06 6372294

