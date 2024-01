TeatroBasilica, Letizia va alla guerra – La suora, la sposa e la puttana

Saranno in scena al TeatroBasilica dal 9 al 14 gennaio 2024, Agnese Fallongo e Tiziano Caputo in “Letizia va alla guerra – La suora, la sposa e la puttana”, drammaturgia Agnese Fallongo, ideazione e regia Adriano Evangelisti, coordinamento creativo Raffaele Latagliata, accompagnamento musicale dal vivo Tiziano Caputo.

Tre grandi donne, due guerre mondiali, un sottile fil rouge ad unirle: uno stesso nome, un unico destino. Letizia va alla guerra è un racconto tragicomico, di tenerezza e verità.

Tre donne del popolo, irrimediabilmente travolte dalla guerra nel loro quotidiano, che si ritroveranno a sconvolgere le proprie vite e a compiere, in nome dell’amore, piccoli grandi atti di coraggio.

La prima Letizia è una giovane sposa, partita dalla Sicilia per il fronte carnico durante la Prima Guerra Mondiale, nella speranza di ritrovare suo marito Michele.

La seconda Letizia, invece, è un’orfanella cresciuta a Littoria (Latina) dalle suore e riconosciuta dalla zia solo dopo aver raggiunto la maggiore età. Giungerà a Roma in concomitanza con l’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale.

Infine Suor Letizia, un’anziana sorella dalle origini venete e dai modi bruschi che, presi i voti in tarda età, si rivelerà essere il sorprendente trait d’union dei destini di queste donne tanto lontane quanto unite.

Un omaggio alle vite preziose di persone “comuni”, che, pur senza esserne protagoniste, hanno fatto la Storia. Impreziosito da musiche e canzoni popolari eseguite dal vivo, prende vita un brillante, triplo “soliloquio dialogato”, che, pur nel suo retrogusto amaro, saprà accompagnare lo spettatore in un viaggio ironico e scanzonato. Uno spettacolo delicato che racconta uno spaccato drammatico della storia d’Italia; capace, tuttavia, di alternare momenti di pura comicità ad attimi di commozione, in un susseguirsi di situazioni dal ritmo incalzante in cui spesso una lacrima lascia il posto al sorriso.

Riconoscimenti e premi:

• Gli attori premiano il teatro – Premio Teatrale – Migliore novità “Letizia va alla Guerra la suora, la sposa e la puttana” e Migliore attrice giovane 2019 Agnese Fallongo;

• Rassegna Teatrale “Frammenti al Femminile” 2016, 3°premio miglior spettacolo 2016 TeatroCittà, Roma;

• Premio Ecce Dominae 2015 – Rassegna Teatrale “Donne di guerra”: Premio miglior attrice e Premio speciale della critica, Teatro Manhattan, Roma.

• Premio Nazionale Franco Enriquez 2023 ad Agnese Fallongo come miglior attrice nella categoria teatro classico e contemporaneo.

