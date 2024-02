LA SOCIETÀ DEI CONCERTI TRIESTE

LUNEDì 4 MARZO 2024

PAHUD, PINNOCK E MANSON

Tre stelle della musica classica mondiale riunite in un trio

TRIESTE – Lunedì 4 marzo, alle 20.30, nell’ambito della 92 ^ stagione della Società dei Concerti di Trieste, si terrà un nuovo appuntamento per gli appassionati di musica con un trio unico nel suo genere. Protagonisti infatti saranno Emmanuel Pahud, primo flauto dei Berliner Philarmoniker, il clavicembalista Trevor Pinnock, pioniere della riscoperta della musica antica in epoca moderna e Jonathan Manson, già primo violoncello dell’Amsterdam Baroque Orchestra. I musicisti interpreteranno insieme, al Teatro Verdi, musiche di Telemann e Bach, di cui Pinnock è considerato interprete di riferimento.

Il flautista Emmanuel Pahud è considerato uno dei musicisti più eccezionali degli ultimi tempi. All’età di soli ventidue anni è stato nominato primo flautista dei Berliner Philharmoniker da Claudio Abbado, ruolo che ricopre tuttora e che affianca a un’intensa attività come solista e camerista. Dal 1996 è artista esclusivo di Warner Classics, una collaborazione che si è rivelata il contributo più significativo alla musica per flauto fino ad oggi.

Clavicembalista e direttore, tre titoli Honoris Causa, un Gramophone Award, una discografia ampia e una notevole carriera come clavicembalista testimoniano le eccezionali doti di Trevor Pinnock, studioso e interprete che per decenni è stato uno dei più talentuosi specialisti di musica antica a livello internazionale. Pinnock è stato il fondatore nel 1972 dell’ensemble The English Concert e insieme a questa formazione ha attraversato gli anni d’oro della ricerca filologica della musica antica, della riscoperta degli strumenti storici per l’esecuzione di musiche di epoche e di stili differenti. La fama di questa formazione ha portato a un contratto con la Deutsche Grammophon e a tournée in tutto il mondo.

A partire dai primi anni 2000 accanto all’attività come cembalista si è intensificata la presenza di Pinnock anche come direttore ospite alla guida delle orchestre sinfoniche più prestigiose e nel 2006, in occasione del sessantesimo compleanno la fondazione di un nuovo ensemble, l’European Brandeburg Ensemble con il quale ha inciso l’integrale dei Concerti Brandeburghesi di Bach.



Il versatile Jonathan Manson vanta una carriera intensa e varia come violoncellista e gambista. Per dieci anni è stato violoncello solista dell’Amsterdam Baroque Orchestra, con la quale ha eseguito e registrato oltre 150 cantate di Bach e, insieme a Yo-Yo Ma, il Concerto per due violoncelli di Vivaldi.

Il concerto di lunedì sarà all’insegna della musica di Johann Sebastian Bach – uno degli autori maggiormente frequentati da Pinnock in più di quarant’anni di carriera e della cui interpretazione il clavicembalista inglese è considerato interprete di riferimento – del quale ascolteremo le Sonate per flauto e basso continuo BWV 1034, 1030, 1035, la Fantasia cromatica e fuga BWV 903 e la Suite per violoncello BWV 1007. Ad impreziosire il programma anche la TWV 40:11 (per flauto solo) di Telemann.



Un’occasione, quella di lunedì 4 marzo, preziosa per ascoltare tre artisti straordinari in un programma che combina parti solistiche e d’insieme e offre un affascinante spaccato del Barocco.



Alle 19.15, al Teatro Ridotto del Verdi, ci sarà inoltre l’opportunità di ascoltare dal vivo le testimonianze dei tre solisti che si racconteranno davanti al pubblico insieme al direttore artistico della Società dei Concerti Trieste, Marco Seco. Info su www.societadeiconcerti.it tel. +39 040 362408, info@ societadeiconcerti.net.



I biglietti di tutti gli spettacoli della stagione e delle rassegne si possono comprare on line su Vivaticket, nella sede della SdC o un’ora prima dell’inizio dello spettacolo nel suo luogo di svolgimento e durante gli orari di apertura della biglietteria del Teatro Verdi.