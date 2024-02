A.D.D.A. Teatro inaugura l’XI «Premio LiNUTILE del Teatro»

Sarà la compagnia A.D.D.A Teatro ad inaugurare, venerdì 2 febbraio alle 21.00, l’XI Edizione del «Premio LiNUTILE del Teatro», rassegna organizzata dal Teatro de LiNUTILE, con il con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Da venerdì 2 febbraio a domenica 24 marzo il Premio porterà sul palco di via Agordat cinque appuntamenti realizzati da giovani compagnie e autori under 25 selezionati dalla Compagnia Giovani de LiNUTILE, composta anch’essa da ragazze e ragazzi diplomati all’Accademia dello spazio off padovano.

A.D.D.A. Teatro sul palco del Teatro de LiNUTILE

Scritto ed interpretato da Matteo Ceccantini, Leonardo Ceccanti e Matteo Risaliti, lo spettacolo Eterno Ripetersi Banale è una riflessione sull’identità individuale che cerca di portare l’attenzione delle singole persone verso una definizione generale di sé, valorizzandola in quanto tale.

I nostri gesti e le nostre azioni, la nostra stessa esistenza è minacciata nel suo più intimo significato dal confronto con l’eterno e il nulla: ciò che siamo e che facciamo, per qualcuno è già accaduto e riaccadrà in futuro tale e quale a come noi lo stiamo vivendo. Chi siamo noi di fronte a questa prospettiva? Come possiamo tutelare l’unicità che riteniamo ci contraddistingua? Esiste veramente un qualcosa che ci definisce rispetto a tutte le altre persone? Ha davvero senso cercare sempre qualcosa di nuovo?

Eterno Ripetersi Banale, la riflessione sulla nostra unicità

Attraverso Eterno Ripetersi Banale la Compagnia vuole “abbattere” il concetto di quarta parete per aprirsi a drammaturgie e spettacoli nei quali coinvolgere anche il pubblico. Lo spettacolo è un leggero ma consapevole tentativo di proporre queste domande al pubblico con cui si confronta di volta in volta, veicolando la delicata questione attraverso il pretesto della continua ricerca di un’innovazione in grado di redimerci dalle varie banalità.

Il Collettivo A.D.D.A Teatro

A.D.D.A. è un collettivo nato del 2017 da un gruppo di ragazze e ragazzi under 25 appartenenti al territorio livornese e pisano, che fin dalla sua fondazione si propone la ricerca di un linguaggio teatrale che possa avvicinarsi alle nuove generazioni, veicolando i temi ad esse cari e che il gruppo sente come particolarmente urgenti, gestendo i propri processi creativi e organizzativi in modo completamente autonomo e autogestito. La Compagnia esordisce nel 2018 con Enrico n. 4 e nel 2019 con Pericolosissimo sogno di sottomissione. Dal 2019 al 2020 la Compagnia ha affrontato autonomamente uno studio dal titolo Niente muore ispirato al Romeo e Giulietta di Shakespeare.

Ad oggi A.D.D.A. è riuscita a proporre i propri lavori unicamente sul territorio livornese, in ambiti come il Little Bit Festival presso il Nuovo Teatro delle Commedie e sui palchi di Effetto Venezia, prima assieme ad Emanuele Gamba e successivamente gestendo autonomamente le proprie produzioni tra cui Pup* e Canzone per l’Apocalisse, entrambi del 2021, Diario dei falliti nel 2022, progetto passato alla seconda fase selettiva della Biennale College di Venezia 2022 e Eterno ripetersi banale nel 2023. Quest’ultimo lavoro vede la Compagnia “abbattere” il concetto di quarta parete per aprirsi a drammaturgie e spettacoli nei quali coinvolgere anche il pubblico. Nel 2022 la Compagnia, grazie alla selezione del Festival di Dominio Pubblico – La città degli under 25 – è riuscita a portare in scena lo spettacolo Canzone per l’Apocalisse presso lo Spazio Rossellini a Roma. La Compagnia ha realizzato due cortometraggi low-budget: Il Pubblico (2020) in concorso al FiPiLi Horror Festival 2020 nella categoria Weird e il cortometraggio Fuoco e Fornelli (2021).

L’XI Edizione del «Premio LiNUTILE del Teatro» è realizzata con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova (Concessione di contributi per iniziative culturali – anno 2023).

Inizio spettacolo ore 21.00

Biglietto unico: 10 €

Biglietto ridotto under 25: 8 €

Prenotazioni e informazioni

www.teatrodelinutile.com

info@teatrodelinutile.com

049.2022907