Alba Onlus, Ettore Pagano e Massimo Spada in concerto

L’intimità della musica da camera nel cuore di Roma per promuovere i progetti di ALBA Onlus a favore delle categorie più svantaggiate della società. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Casa di Peter Pan.

Sono Massimo Spada, raffinato pianista e docente, ed Ettore Pagano, giovanissimo violoncellista classe 2003 e vincitore del XVIII Concorso internazionale Chačaturjan, i protagonisti del Concerto per ALBA Onlus martedì 13 febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Baldini in Via Campitelli 9 – Roma.

Il duo propone un programma caleidoscopico che accosta lirismo e tecnica attraverso tre colonne della letteratura musicale da camera: la Sonata in re minore per violoncello e pianoforte di Claude Debussy, la Sonata per violoncello e pianoforte di Francis Poulenc e la Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, op. 19 di Sergey Rachmaninov.

ALBA Onlus è un’associazione di volontariato che dal 2008 agisce a sostegno delle categorie più svantaggiate della comunità, supporta i progetti oncologici e offre borse di studio in nome di Loredana Battaglia. Il ricavato del concerto verrà devoluto al progetto “Adotta una stanza” nella grande Casa di Peter Pan di Roma, la struttura che ospita i piccoli malati di tumore e le proprie famiglie provenienti da tutta Italia e con cui ALBA collabora ormai da tempo.

L’accesso al concerto prevede un contributo a favore di ALBA Onlus di 15 €

Martedì 13 febbraio ore 20.30

Sala Baldini – Via Campitelli 9, Roma

Massimo Spada pianoforte

Ettore Pagano violoncello

Claude Debussy Sonata in re minore per violoncello e pianoforte

Francis Poulenc Sonata per violoncello e pianoforte

Sergey Rachmaninov Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, op. 19

Prenotazioni: https://www.eventbrite.com/e/massimo-spada-e-ettore-pagano-tickets-802911097707

www.associazionealba.eu