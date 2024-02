“PORN UP COMEDY – Storie vere e seghe mentali”

Gioie e dolori della sessualità 2.0 in chiave stand up

Giovedì 15 febbraio, ore 21.00

Teatro Virginian – Arezzo

Al Teatro Virginian, piccolo gioiellino di via De’ Redi, diretto dalla Compagnia La Filostoccola, arriva l’attesissimo spettacolo scritto e diretto da Lisa Moras, attrice e regista della compagnia friulana SPK Teatro, che va in scena giovedì 15 febbraio alle ore 21.00, per la Stagione Teatrale 23/24 “Non la solita minestra”.

“PORN UP COMEDY – Storie vere e seghe mentali”, questo il titolo dello spettacolo che strizza l’occhio al genere della stand up comedy, è un progetto che nasce dal desiderio di raccontare l’universo della sessualità femminile in modo ironico, tagliente, con profonda autocritica attraverso una spudorata confessione. In un momento storico in cui la questione femminile è tornata fortemente centrale questo progetto mette insieme una serie di monologhi autoportanti che compongono un dipinto schizofrenico e senza tabù dei desideri, delle incomprensioni e dei fraintendimenti della sessualità in questi ultimi decenni.

Una carrellata di personaggi femminili figlie della nostra contemporaneità che ha demandato alla tv e – soprattutto – al web l’educazione sessuale e sentimentale. Donne libere di farlo dove, come e quando vogliono che spesso non sanno chi, come o cosa vogliono. Donne ingabbiate in vecchi preconcetti e contemporaneamente spinte a fare, indagare, provare; donne spezzate e curiose. Porn up comedy racconta l’universo donna sotto una prospettiva ancora poco indagata, un punto di vista osato, a tinte forti, che attraverso il racconto aneddotico coinvolge il pubblico in un’escalation narrativa che lega ogni racconto, ogni personaggio, ogni situazione ad una precisa mancanza relazionale, di dialogo e di onestà che avviene nella sua totale sincerità solo di fronte al pubblico stesso, confessore, amico, nemico e specchio.

“Porn Up Comedy è una raccolta di cinque monologhi sulla sessualità nati da interviste, incontri, dibattiti” dice Lisa Moras, ideatrice e interprete “Cinque monologhi che abbattono tabù e che raccontano senza sconti e senza veli tematiche forti legate alla femminilità e alla sessualità, ma anche alla mascolinità. Cinque monologhi che non fanno sconti e che non temono di usare un linguaggio volgare e colorito, quelle espressioni creative con cui le donne parlano di sesso alle altre donne. Questo spettacolo è un mosaico di confessioni spudorate, una carrellata di personaggi che parlano direttamente al pubblico che come un gruppo di amiche e amici ascolta, partecipa e ride. Si perché della tragicommedia della sessualità qui si deve ridere, arrossendo anche un po’, ma si deve ridere. Ma è anche un grido di libertà è divertimento, gioia pura, energia che sgorga dal basso ventre e dirompe in scena. Uno spettacolo pensato per dare voce ad un universo femminile che si racconta senza alcun pelo sulla lingua. Si parla di relazioni, adolescenza, delle avventure di una notte e via, di vibratori, amanti di tutto ciò che potrebbe emergere tra un gruppo di amiche intorno a un tavolino e qualche birra. Quando non c’è nessuno ad ascoltare e non ci sono limiti alle confidenze. Uno spettacolo che fa ridere le donne e scoprire un mondo agli uomini, e alla fine tutti tirano un sospiro di sollievo”.

Lo spettacolo è stato vincitore del Premio Giovani Realtà Del Teatro 2015.

