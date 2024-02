Alexanderplatz Jazz Club, Robertinho De Paula in concerto

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, lunedì 19 febbraio, Robertinho De Paula. Nato nel quartiere di Bangu, nella zona ovest di Rio de Janeiro, Robertinho è uno dei migliori chitarristi contemporanei di Musica Popolare Brasiliana e Jazz, capace di esprimersi al meglio sia con la chitarra classica che con la elettrica. Cresciuto in Italia da suo padre, l’”immenso” chitarrista compositore Irio De Paula, che ha scelto l’Italia come sua residenza negli anni ’70, Robertinho vive già dalla sua infanzia immerso nella musica del padre e dei musicisti che frequentano la sua casa, decidendo ben presto di ripercorrere le orme del papà.

La sua esperienza musicale è internazionale, potendo annoverare tra le sue performance esibizioni in diversi paesi Europei (Germania – Francia – Grecia – Spagna -Olanda), in Argentina e naturalmente in Brasile. Nel 2004 pubblica il primo CD a suo nome, registrato col padre Irio, dal titolo “Bate Papo”, che viene subito eletto come uno dei migliori album di quell’anno 2004 in Italia e che dà vita ad un tour live itinerante in diverse città Italiane, tra le quali Verona, Torino, Napoli, Palermo, Ancona, Cevignano di Friuli, Borgo Valsugana, San Donà di Piave, Valminore di Scalve, Bolzano e Venezia.

