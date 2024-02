sabato 17 febbraio 2024, ore 21

TEATRO FERRARI DI CAMPOSAMPIERO (PD)

I NUOVI SCALZI / TEATRI DI BARI

IL SOGNO DI SHAKESPEARE

da William Shakespeare

riadattamento Savino Maria Italiano e Ivano Picciallo

regia Savino Maria Italiano

con Lidia Ferrari, Ivano Picciallo, Piergiorgio Maria Savarese,

Pietro Quadrino, Thilina Feminò, Giorgio Consoli, Zelia Pelacani

Un gruppo di artigiani s’incontra in un bosco per preparare uno spettacolo per le nozze del Duca. Quegli artigiani siamo noi, la nostra compagnia, che s’incontra in un luogo fuori dal teatro per preparare il Sogno di una notte di mezz’estate.

Il bosco, allegoria della vita, si scopre palcoscenico perfetto dove i personaggi fantastici Puck, Oberon e Titania possono divertirsi con i destini dei malcapitati.

Come dèi con gli uomini o pupari con i loro pupi, gli abitanti del bosco muoveranno gli innamorati in un continuo scambio di ruolo prima di donar loro il giusto amore.