IUC, Pierre-Laurent Aimard omaggia György Ligeti

La parata pianistica che sempre contraddistingue la programmazione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti continua sabato 17 febbraio alle 17.30 in Aula Magna con il francese Pierre-Laurent Aimard, uno dei maggiori specialisti di musica del’900, che dedica un concerto a György Ligeti nel centenario della nascita. “Ligeti ha cambiato radicalmente il suono del pianoforte… la sua grande immaginazione ha creato un nuovo universo e un nuovo modo di scrivere per lo strumento”, ha detto Aimard che ha a lungo collaborato con il compositore ungherese. Il programma delinea suggestive simmetrie tra Musica Ricercata di Ligeti e una selezione di Bagatelle di Beethoven, tra gli Studi di Ligeti, Debussy e Chopin.

Straordinaria figura chiave nella musica di oggi, Pierre-Laurent Aimard ha collaborato con numerosi importanti compositori in primis György Ligeti del quale ha inciso l’opera completa per pianoforte, ma anche Stockhausen, George Benjamin, Pierre Boulez e Olivier Messiaen di cui nel corso delle ultime stagioni ha pubblicato l’incisione, per Pentatone, del “Catalogue d’Oiseaux” vincitore di numerosi premi discografici internazionali. Aimard ha celebrato il 100° anniversario di Ligeti con una serie di concerti e récital in tutto il mondo e ha collaborato con il pianista jazz Michael Wollny in un programma di improvvisazioni intorno agli Etudes. Continuo l’impegno, nei récital e nella musica da camera, nel presentare i maggiori compositori contemporanei fra cui Birtwistle, Lachenmann, Cage, Schoenberg ma Aimard è anche interprete straordinario dei Vingt Regards di Messiaen, delle opere pianistiche di Kurtag I, di Epigrams di Elliot Carter composti per lui, di Responses e altri brani di Sir Harrison Birtwistle. Le incisioni più recenti comprendono la Sonata Hammerklavier e le Variazioni Eroica di Beethoven, le già citate Visison de l’Amen e il Catalogue d’0iseaux che ha ricevuto molti premi discografici internazionali fra cui il prestigioso Preis del Deutschen Schallplattenkritik. E’ intensa anche la presenza come docente sia alla Hochschule fur Musik di Colonia sia in masterclasses. E’ membro della Bayerische Akademie der Schoenen Kuenste e protagonista di un ciclo dedicato a Gyorgy Ligeti “Explore the Score” approdo finale di una lunga consuetudine con la musica di questo compositore. Aimard è stato insignito dell’importantissimo Premio Ernst von Siemens, nel 2017.

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

PROGRAMMA

Sabato 17 febbraio ore 17.30

Pierre-Laurent Aimard pianoforte

György Ligeti / Ludwig van Beethoven Musica Ricercata / Bagatelle (dalle opp. 33 e 119)

Claude Debussy 2 Etudes

Fryderyk Chopin 2 Studi

György Ligeti 5 Etudes

Per il centenario della nascita di György Ligeti

Il concerto sarà preceduto da Ligeti e i modernismi, guida all’ascolto tenuta dal musicologo Michele D’Ascenzo che si terrà presso l’Aula Multimediale, Palazzo del Rettorato,

dalle ore 16.40 alle ore 17.15. Ingresso gratuito.