IUC, Samuel Mariño/Concerto de’ Cavalieri/Marcello Di Lisa

In pieno barocco ci porta l’Istituzione Universitaria dei Concerti con il concerto, sabato 10 febbraio alle 17,30 in Aula Magna, di Samuel Mariño, sopranista venezuelano unanimemente apprezzato per la naturale brillantezza e l’agilità della sua voce che gli hanno consentito in breve tempo di affermarsi come uno dei giovani cantanti più interessanti nel panorama internazionale. Con il Concerto de’ Cavalieri diretto da Marcello Di Lisa, Samuel Mariño propone arie tra le più belle e rappresentative della vocalità barocca, tra Vivaldi, Händel e Alessandro Scarlatti.

Accanto alla sua formazione di danzatore, Samuel Mariño ha approfondito lo studio del canto prima presso il Conservatorio Nazionale in Venezuela e poi al Conservatorio di Parigi. Ha debuttato al Festival di Halle in Germania nel 2018, nel ruolo di Alessandro nella Berenice di Handel, interpretazione che gli è valsa una nomination come Artista Rivelazione da parte dell’autorevole rivista tedesca Opernwelt. A tale ruolo ne sono seguiti numerosi altri, tra cui Demetrio nell’Antigono di Gluck con la Halle Handel Festival Orchestra diretta da Michael Hofstetter presso la Margravial Opera House di Bayreuth, Tamiri ne Il Re Pastore con la Katowice Academy Baroque Orchestra, Curiazio ne Gli Orazi e i Curiazi di Cimarosa nell’ambito della Kammeroper Schloss Rheinsberg.Tra gli Appuntamenti salienti della sua stagione 2022/23 si annoverano tre intensi tour: in Australia in collaborazione con l’Australian Brandenburg Orchestra, in Canada con la Tafelmusik e negli Stati Uniti con la Camerata Pacifica, nonché il debutto al prestigioso Festival di Glyndebourne in Inghilterra, interpretando Iris nella Semele di Handel.

Marcello Di Lisa, clavicembalista e direttore, è il fondatore del Concerto de’ Cavalieri, che ha costituito presso la Scuola Normale di Pisa e che si è in breve tempo affermato come una delle principali formazioni italiane nel campo della musica antica. Dopo il dottorato di ricerca in Filologia e Letterature greca e latina presso l’Università di Pisa e gli studi di composizione, Marcello Di Lisa si è dedicato all’attività concertistica e, con Concerto de’ Cavalieri, è invitato in alcune delle principali istituzioni internazionali, tra cui Musikverein di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam, Elbphilharmonie di Amburgo, Filarmonica di Essen, Filarmonica di Colonia, Opera di Berlino, Auditorio Nacional di Madrid, Herkulessaal di Monaco, Centro Cultural de Belém di Lisbona, Musikfest di Brema, Festival di Radio France, Festival di Ambronay, Rheingau Musik Festival, collaborando con solisti quali Daniela Barcellona, Vivica Genaux, Ann Hallenberg, Kristina Hammarström, Carolyn Sampson, Andreas Scholl. Ha progettato e realizzato incisioni discografiche per Sony e Cpo, sia alla guida dell’orchestra sia come solista al clavicembalo, effettuando nueffettuando numeros prime registrazioni. Nell’ambito della ricerca musicologica, si dedica in particolare allo studio della musica di Alessandro Scarlatti.

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

Media Partner

Per la stagione 2023-2024 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.

Le attività della IUC sono realizzate con il contributo del Ministero della Cultura

Per informazioni

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

PROGRAMMA

Sabato 10 febbraio ore 17.30

Samuel Mariño sopranista

Concerto de’ Cavalieri

Marcello Di Lisa direttore

violini Francesca Vicari (violino principale), Ana Liz Ojeda (concertino II)

Rebecca Raimondi, Iben Bøgvad Kejser, Katarzyna Solecka, Giancarlo Ceccacci

viola Gabriele Politi

violoncello Aldo Mata (concertino), viola da gamba Silvia De Maria

contrabbasso Luca Cola

clavicembalo Marco Silvi

Antonio Vivaldi “Dite oimé”, aria da La fida ninfa

Alessandro Scarlatti “Torbido, irato e nero”, aria da Erminia

Arcangelo Corelli Concerto in re maggiore op. 6 n. 1

Antonio Vivaldi “Agitata da due venti”, aria da Griselda

Antonio Vivaldi Sinfonia in sol maggiore da La verità in cimento

Geörg Friedrich Händel “Care pupille”, da Berenice regina d’Egitto

Antonio Vivaldi “Vedrò con mio diletto”, aria da Il Giustino

Alessandro Scarlatti “Caldo sangue”, da Sedecia

Antonio Vivaldi “Anch’il mar par che sommerga”, aria da Bajazet

