MARE FUORI

IL MUSICAL

REGIA DI ALESSANDRO SIANI

con

Antonio Orefice, Maria Esposito, Mattia Zenzola, Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijani,

Antonio D’Aquino, Giulia Luzi, Carmen Pommella, Emanuele Palumbo,

Leandro Amato,Antonio Rocco, Christian Roberto, Giulia Molino, Bianca Moccia,

Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis,

Anna Capasso, Fabio Alterio, Benedetta Vari

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

DAL 13 AL 18 FEBBRAIO 2024

Dalla televisione al teatro: Mare fuori arriva al TAM, per la regia di Alessandro Siani.

La serie tv più amata dal pubblico italiano, e non solo, arriva per la prima volta a teatro e

sarà al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 13 al 18 febbraio 204. Il successo fenomenale

di Mare Fuori diventa una nuova sfida musicale, con i brani originali della serie.

Il musical diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live ha debuttato il 14 dicembre

al Teatro Augusteo di Napoli e avrà tra i protagonisti anche alcuni tra i volti più amati

della serie tv.

Tra questi Maria Esposito, per tutti Rosa Ricci, personaggio rivelazione e tra i protagonisti

indiscussi della serie. Con lei altri personaggi amatissimi della serie tv che ritorneranno

anche nella trasposizione teatrale Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice),

Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D’Aquino) e Nunzia (Carmen Pommella)

una delle guardie.

Il cantautore Andrea Sannino è invece uno delle grandi sorprese che faranno parte del

cast principale del musical. Dopo aver debuttato come protagonista nel musical Scugnizzi

di Claudio Mattone, Andrea Sannino ritorna da protagonista assoluto a calcare le tavole

del palcoscenico con un nuovo spettacolo musicale.

Gli sceneggiatori di Mare Fuori Maurizio Careddu e Cristina Farina, autori anche con

Alessandro Siani della versione teatrale dello spettacolo, hanno pensato per Sannino, il

ruolo dell’educatore, e diversamente dalla serie, nel musical Mare Fuori il suo ruolo sarà

centrale nella dinamica della storia.

La location è il carcere minorile di Nisida, si narra in modo profondo e crudo la vita di un

gruppo di ragazzi all’interno di un istituto penitenziario: dietro le sbarre, guardando oltre,

si affaccia un mare libero e immenso, un sogno, un miraggio. La detenzione è ancora più

dura guardando il "Mare fuori".

“Volevamo portare questa storia che racconta una realtà cruda di Napoli anche a teatro,

ma è molto altro. Grazie al cast di Mare Fuori ci buttiamo in questa nuova sfida e

riflettiamo su questa gioventù bruciata, figlia di un destino amaro e inaccettabile. Gli occhi

dei ragazzi, le loro voci, la musica, l’anima e le risate amare, tingono l’anima e sono pronte

ad abbracciare il pubblico e questi ragazzi”. Alessandro Siani

Sinossi

L’Istituto di detenzione minorile è una bolla in cui “ragazzi interrotti” hanno la possibilità

di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura. È una

parentesi di sospensione in cui hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore,

fare nuove scoperte e conoscere nuovi mondi. Luoghi che sinora non hanno mai

esplorato.

Mentre fuori imperversa la guerra dei Ricci contro i Di Salvo, dentro l’IPM i loro eredi,

Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, si trovano l’una contro l’altro ma, in modo inspiegabile tra

loro sin da subito inizia a scorrere una corrente magnetica che presto si trasforma in un

sentimento forte e travolgente. I due ragazzi non possono sottrarsi a quello che provano e

Beppe ne approfitta. L’educatore vede infatti proprio nel loro amore l’antidoto per

l’insensata e tragica guerra tra le loro famiglie.

La scoperta dell’amore è come un’onda che travolge tutti i nostri protagonisti e, pur

manifestandosi in diverse forme, conduce tutti alla scoperta di nuove parti di se stessi.

Qualcuno di loro si trova perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro

invece vive questo sentimento come faro nella notte e si fa guidare dalla sua luce

abbagliante. La musica è protagonista principale di questa epopea e ci accompagna in

questo tortuoso ma avvincente percorso di crescita.

Cristiana Farina, Maurizio Careddu

CAST ARTISTICO

Andrea Sannino Beppe Romano (educatore)

Antonio Orefice Antonio “Toto” Ascione

Maria Esposito Rosa Ricci

Mattia Zenzola Carmine Di Salvo

Giuseppe Pirozzi Raffaele Di Meo (Micciarella)

Enrico Tijani Diego (Dobermann)

Antonio D’Aquino Milos

Giulia Luzi La direttrice

Carmen Pommella Nunzia

Emanuele Palumbo Ciro Ricci

Leandro Amato Don Salvatore Ricci

Antonio Rocco Comandante

Christian Roberto Filippo Ferrari

Giulia Molino Giulia

Bianca Moccia Viola Torri

Angelo Caianello Gianni Cardio Trap

Pasquale Brunetti Pino Pagano

Yuri Pascale Langer Luigi di Meo (Cucciolo)

Sveva Petruzzellis Serena Rizzo

Anna Capasso Nanà

Fabio Alterio

Benedetta Vari

CAST TECNICO

Regia Alessandro Siani

Scritto scritto da Cristiana Farina, Maurizio Careddu, Alessandro Siani

Direzione musicale Adriano Pennino

Coreografie Marcello e Mommo Sacchetta

Aiuto Regia Pino L’Abbate

Scenografo Roberto Crea

Light Design Carlo Pastore

Actor Coach Gennaro Silvestro

Vocal and song director Mauro Spenillo

Casting Director Marita D’Elia

Direttore di produzione Umberto Papa

Direttore di scena Paolo Bandiera

Effetti Speciali Clonwerk srl

Scenografie Tecnoscena

Service Audio Luci Mod srl

Costumi Eleonora Rella e Lisa Casillo

Trucco e Parrucco Maria Sorvino e Accademia Trucco L. Paduano

Ufficio Stampa Giusi Battaglia Comunicazione

Social Media Manager Wannabe Management

Consulenza Legale Avv. Dario De Cicco

Produzione Best Live

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

INFOLINE: MAIL: BOXOFFICE@TEATROARCIMBOLDI.IT

WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

BIGLIETTERIA:

DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 14 ALLE 18

MUSICAL MARE FUORI

MARTEDÌ 13, MERCOLEDÌ 14, GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO ORE 21.00

SABATO 17 FEBBRAIO ORE 16.00 E ORE 21.00

DOMENICA 18 FEBBRAIO ORE 16.00 E ORE 21.00

PREZZI DEI BIGLIETTI

– PLATEA BASSA GOLD € 60,00 + PREVENDITA

– PLATEA BASSA € 48,00 + PREVENDITA

– PLATEA ALTA € 38,00 + PREVENDITA

– I GALLERIA € 28,00 + PREVENDITA

– II GALLERIA € 22,00 + PREVENDITA

SONO ATTIVE RIDUZIONI PER POSSESSORI TAMTOGETHER, OVER 65, UNDER 14, GRUPPI.

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

TICKETONE: www.ticketone.it

INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE

Per informazioni scrivere a: boxoffice@teatroarcimboldi.it

Per prenotazione gruppi (10+ persone) scrivere a: gruppi@teatroarcimboldi.it

Oppure, per eventi selezionati, contattare l’ufficio gruppi autorizzato

Grattacielo: prenotazioni@grattacielo.net – tel. 329.7869658 / 329.0945756

UFFICIO STAMPA – SHOW BEES e TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Cristina Atzori – cristina.atzori@showbees.it – + 39 349.8205112