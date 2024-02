Romaeuropa Festival, Aperta la call per la quinta edizione di Powered by REF

C’è tempo fino al 7 aprile per partecipare alla call della quinta edizione di Powered by REf, il progetto del Romaeuropa Festival promosso in collaborazione con Carrozzerie | n.o.t. e 369gradi, dedicato ad artiste ed artisti under 30 che operano nel campo della ricerca teatrale e performativa.

È il sostegno e la valorizzazione delle più giovani forze creative della scena italiana a nutrire il cuore dell’iniziativa, strutturatasi oggi come una vera e propria rete che coinvolge per la co-realizzazione delle residenze Periferie Artistiche – Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio, in network con ATCL – circuito multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini – Polo culturale multidisciplinare regionale, Teatro Biblioteca Quarticciolo e Cranpi.

La call intende individuare tre progetti artistici emergenti proposti da artiste ed artisti Under30 di natura multidisciplinare e/o caratterizzati da una forte originalità nella ricerca dei formati, dei linguaggi o dei temi trattati. I tre progetti selezionati potranno accedere ad una serie di azioni di accompagnamento e sostegno appositamente immaginate per affiancare e rafforzare il processo di creazione e allestimento artistico.

«Powered by REf arriva alla sua quinta edizione e lancia nuovamente la sua call per il 2024 con un desiderio sempre più forte di farsi strumento di esplorazione e scoperta di nuove firme della scena teatrale e performativa italiana. Un’occasione capace di dare forza a idee progettuali in divenire di artiste e artisti Under 30 per arrivare a sviluppare linguaggi e personalità proprie; di aprirle all’incontro con il pubblico e al dialogo con operatori, tutor e partner di progetto, ma allo stesso tempo un luogo di informazione, scambio e curiosità costanti in grado di imprimere e significare un respiro che permea la dimensione curatoriale e di senso che il progetto vuole esprimere. Grazie al lavoro condiviso in questi anni con le artiste e gli artisti selezionate e selezionati rinnoviamo il modo di guardare al pensiero creativo di questa generazione e alle sue riflessioni su temi e forme della scena e rimaniamo pronti a sorprenderci» afferma Maura Teofili curatrice per Romaeuropa Festival della sezione Anni Luce_osservatorio di futuri possibili nell’ambito della quale è stata sviluppata la call.

Qui Tutte le info, le modalità di partecipazione e le opportunità di Powered by REF: https://romaeuropa.net/news/call-powered-by-ref-2023/