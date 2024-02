Teatro De’Servi, Meglio zitelle

Debutta a Roma al Teatro de’ Servi, dal 27 febbraio al 10 marzo, MEGLIO ZITELLE, commedia tutta al femminile di Claudio Proietti, diretta da Marta Zoffoli.

Tre amiche d’infanzia riunite in una stanza di un equivoco alberghetto a ore, un finto tentativo di suicidio, un gigolò che attende invano il suo appuntamento al buio e un matrimonio in attesa di essere celebrato. Una notte di confessioni shock, rivendicazioni e flussi di coscienza incrociati al limite del nonsense. Anna, Lucia e Maria, amiche da sempre, danno vita a una divertente giostra di battibecchi e riflessioni sulla vita di tre trentacinquenni ancora in bilico tra la ricerca del vero amore e il desiderio di indipendenza.

Umorismo cinico, ritmo incalzante, ma soprattutto… nessuna verità sull’amore

NOTE DI REGIA

Quando ho letto questo testo la prima volta, ho avuto la sensazione di assistere a una di quelle folli serate che passavo con le mie amiche a 35 anni. Fiumi di parole, condivisioni, annunci e confessioni. Serate dalle quali uscivamo tutte sempre un po’ stordite, confuse ma felici, con la sensazione di aver aperto mille discorsi e non averne concluso neanche uno, di aver preso e dato qualche bastonata, tra aneddoti sconci, progetti di vita e gli eterni quesiti:

Esiste l’uomo giusto, l’amore può durare per sempre, che ruolo giocano passione e tradimento? Per finire poi con l’idea di organizzare un bel viaggio tutte insieme, al diavolo… Meglio Zitelle!

Tre archetipi femminili, al limite tra il romanticismo e la nevrosi, a turno tutte vittime e carnefici.

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da martedì a venerdì ore 21

sabato ore 17.30 e ore 21

domenica ore 17.30

Biglietti: 25 euro

MEGLIO ZITELLE

di Claudio Proietti

regia e adattamento Marta Zoffoli

con Giulia Bornacin, Valentina Marturini e Flavia Martino

Aiuto Regia Gabriele Giusti

Costumi Lucia Mariani

Grafica Giacomo Cannizzaro

Foto Guido Sancilio

DAL 27 FEBBRAIO AL 10 MARZO

TEATRO DE’ SERVI-ROMA