Teatro Le Maschere, Odissea

Sarà in scena al Teatro Le Maschere – nella sezione Fiabe e Biscottini – il 25 febbraio 2024 (la domenica alle ore 16.00) lo spettacolo ODISSEA, dal poema omerico – Libero adattamento in un atto. Scritto e diretto da: Gigi Palla. Con (in o. a.): Simone Bobini, Valentina Gristina, Gabriella Praticò, Gaetano Tizzano. Costumi: Carla Marchini. Scene: Giuseppe Convertini. Musiche: Alessandro Cercato

Ulisse, rientrato a Itaca dopo il suo lungo peregrinare, vive la fastidiosa condizione di straniero in casa, dove nessuno sembra interessato ai suoi racconti. Ha nostalgia della sua antica condizione di viaggiatore e solo nella memoria delle passate gesta sembra ottenere un po’ di soddisfazione.

“L’ho pensato così, questo adattamento per la scena del poema omerico: come un viaggio nella memoria. In un tempo che fagocita e consuma rapidamente tutto, mi sembrava opportuno sottolineare l’importanza che dovrebbe assumere il ricordo, la narrazione e la memoria, nell’esperienza dei nostri giovani spettatori”. Un ricordo che si offre a volte onirico, altre poetico, altre comicamente deformato e nel quale trovano spazio gli episodi più celebri del poema: Polifemo, Circe, le sirene, Calipso, l’isola dei Feaci. Un efficace impianto scenografico che, alludendo allo stratagemma della tela filata da Penelope, consente l’evocazione di paesaggi lontani: amene isole, antri misteriosi, palazzi lussuosi.” Gigi Palla

Lo spettacolo ha vinto il premio Giovani Vincenzo Cerami 2014 come miglior spettacolo, ricevendo inoltre tre nomination come migliore attrice giovani, migliori costumi e migliore regia.

Date e orari:

Domenica 25 febbraio 2024 – ore 16.00

Non solo teatro dal vivo. Il Teatro Le Maschere propone anche “I Racconti di Talia” un ciclo di dieci episodi teatrali in video presenti in esclusiva su RAIPLAY, un progetto Web destinato ai più piccini. Favole prese dalle raccolte di Calvino, Grimm, Andersen, scritte e adattate da Carla Marchini e narrate da Simona Marchini e Lorenzo Branchetti.

Biglietti per “Fiabe & Biscottini”, la rassegna dedicata ai bambini

I biglietti degli spettacoli per bambini e ragazzi sono in vendita al botteghino in Teatro, fino a pochi minuti dall’inizio della rappresentazione, al costo di € 12,00.

I biglietti sono disponibili online al prezzo ridotto di € 10,00 fino a un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per essere sicuri di trovare posto, consigliamo di acquistare i biglietti online, prima dell’arrivo in teatro.

Teatro Le Maschere – Via Aurelio Saliceti, 1/3, Roma RM

