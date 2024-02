Villa Mirabello Classica 2024 – Armonia tra suono e bellezza, al via la seconda edizione

Dopo il successo della scorsa estate con cinque concerti nello splendido chiostro di Villa Mirabello Milano, in via Villa Mirabello 6, torna da giovedì 7 marzo 2024 alle ore 20.30 la seconda edizione della rassegna musicale Villa Mirabello Classica 2024 – Armonia tra suono e bellezza.

Con l’attenta direzione artistica di Alessio Bidoli, viene promossa una rassegna musicale di sempre maggior prestigio. È un’importante occasione per presentare ai milanesi questa splendida Villa viscontea, costruita al confine del quartiere Maggiolina nella seconda metà del XV secolo, recentemente tornata all’antico splendore con un adeguato intervento strutturale e un accurato restauro conservativo.

Fondazione Villa Mirabello Onlus oltre ad eventi artistici-culturali è impegnata a promuovere attività sociali nell’ambito della fragilità, con particolare attenzione a persone portatrici di disabilità complessa.

Gli eventi in programma, come lo scorso anno, si avvalgono della preziosa collaborazione di Milano Classica, realtà milanese che si distingue per la capacità di creare format culturali innovativi per la promozione della musica classica in Italia.

I concerti verranno tenuti in due diversi periodi: tre eventi nel mese di marzo e tre durante il mese di giugno. Un nuovo straordinario itinerario per scoprire e ascoltare musica classica in un luogo dove la cultura e la bellezza sono solo alcuni degli ingredienti che rendono gli appuntamenti un’esperienza da vivere.

Il primo concerto in programma il 7 marzo, vede protagonisti il duo pianoforte e violoncello di Pierluigi Camicia e Vito Paternoster, musicisti di fama internazionale che nel programma “La voce del violoncello” proporranno l’ascolto di musiche di Mendelssohn, Beethoven, Wagner, Rachmaninov e di Vito e Mariano Paternoster.

Il 14 marzo è la volta di Andrea Bacchetti, virtuoso del pianoforte, che nello spettacolo “Da Bach a Chiambretti, quattro secoli di musica in TV”, mette a confronto mondi sonori e culturali apparentemente tanto distanti tra loro e nel contempo vicini per bellezza e forza emotiva.

Il 21 marzo, a conclusione della prima parte della rassegna, si esibirà l’Amaranta Trio che unisce le sorelle Silvia e Stella Cattaneo, rispettivamente al pianoforte e al violino, al violoncello di Ester Vianello per “Le stagioni della musica”, programma vario e coinvolgente con musiche di Mendelssohn e Piazzolla.

La rassegna, sempre di giovedì ma alle ore 21 riprenderà con tre concerti estivi nello splendido chiostro in stile medievale, impreziosito dalla fontana viscontea detta del “Mangia Bagaj”.

Il 13 giugno esordirà il Nuovo Trio Italiano d’Archi con Alessandro Milani violino, Luca Ranieri viola, e Pierpaolo Toso violoncello, prime parti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, proporranno nel programma “Serenata d’archi” brani di Schubert, Boccherini, Haydn e Beethoven.

Il 20 giugno verrà proposto lo spettacolo “Pau Casals: la musica di JFK”: un viaggio musicale che vede protagonisti la giovane e talentuosa Erica Piccotti al violoncello e Stefano Valanzuolo, noto critico musicale e conduttore radiofonico di RAI-Radio3, voce narrante di un racconto da lui stesso ideato. Uno spettacolo che, al di là del romanticismo che lo ispira, celebra a poco più di 50 anni dalla morte di Casals e di 60 anni dall’assassinio di Kennedy un doppio anniversario che unisce la musica con la storia.

Il 27 giugno la rassegna si concluderà con “Il Carnevale degli animali”, un concerto a 4 mani che vedrà impegnato il duo pianistico di acclarata intesa e sintonia composto da Eliana Grasso e Irene Veneziano con brani di Rachmaninov/Tchaikowsky, Moszkowski, Grieg, Brahms, Garban/Saint-Saëns.

Il direttore artistico dell’iniziativa Alessio Bidoli, i responsabili di Milano Classica e il Presidente della Fondazione Villa Mirabello Onlus, promotori e organizzatori di questa seconda rassegna, contando di replicare il successo della prima edizione, auspicano di essere ripagati da ascolti di grande qualità, favorendo al tempo stesso la curiosità di tutti coloro che avranno la possibilità di scoprire o riscoprire le bellezze nascoste della storica Villa e le sue molteplici iniziative artistico-culturali e di solidarietà sociale

Informazioni di vendita:

È possibile acquistare i biglietti per partecipare a Villa Mirabello Classica 2024 al seguente link https://bit.ly/villamirabelloclassica2024

Costo biglietti

Intero € 10

Ridotto € 8 (under 18, over 65, disabili)

Programmi Concerti Stagione Mirabello Classica 2024

Giovedì 7 marzo, ore 20.30 La voce del violoncello Vito Paternoster, violoncello Pierluigi Camicia, pianoforte Musiche di Mendelssohn, Beethoven, Wagner, Rachmaninov e di Vito e Mariano Paternoster

Giovedì 14 marzo, ore 20.30 Da Bach a Chiambretti, quattro secoli di musica in TV Andrea Bacchetti, pianoforte

musiche Cimarosa, Scarlatti, Mozart, Shubert, Debussy, Liszt,Morricone,Mancini, Peterson , Villa-Lobos

Giovedì 21 marzo, ore 20.30 Le stagioni della musica Amaranta Trio Silvia Cattaneo, pianoforte Stella Cattaneo, violino Ester Vianello, violoncello Musiche di Mendelssohn e Piazzolla

Giovedì 13 giugno, ore 21.00 Serenata d’archi Nuovo Trio Italiano D’Archi

Alessandro Milani, violino Luca Ranieri, viola Pierpaolo Toso, violoncello

Musiche di Schubert, Boccherini, Haydn e Beethoven

Giovedì 20 giugno, ore 21.00 Pau Casals: la musica di JFK Erica Piccotti , violoncello Stefano Valanzuolo, voce narrante Musiche di Bach, Casals e Cassadò

Giovedì 27 giugno ore 21.00

Il carnevale degli animali

Eliana Grasso e Irene Veneziano, pianoforte a 4 mani Musiche di Rachmaninov/Tchaikovsky, Moszkowski, Grieg, Brahms, Garban/Saint-Saëns