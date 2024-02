Teatro Manzoni, Forbici & Follia

Max Pisu, Nino Formicola e Giancarlo Ratti sono i protagonisti di Forbici&Follia di Paul Pörtner in scena dal 29 febbraio al 24 marzo al Teatro Manzoni di Roma.

Forbici & Follia è il racconto di un giorno, come tutti gli altri, in un salone da coiffeur, che si trova nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. Anzi… del giorno in cui si svolge lo spettacolo. il giorno in cui la tranquilla vita di pettegolezzi, che scorre allegramente fra le avances del parrucchiere ai clienti maschi, e i piccoli sogni della sua aiutante – che ha, forse, una relazione con un equivoco antiquario – viene interrotta dall’assassinio della vecchia pianista che vive al piano di sopra, ed è la proprietaria di tutto l’edificio. Ma, colpo di scena, tutti i presenti hanno un movente, che giustificherebbe il delitto, e hanno avuto la possibilità di compierlo. e si scopre che, in realtà, due clienti sono poliziotti in borghese e devono arrestare il colpevole… come? Con la collaborazione degli spettatori/testimoni oculari, che possono risolvere il mistero, grazie a ciò che hanno visto accadere, e alle domande che sapranno porre.

MAX PISU, NINO FORMICOLA, GIANCARLO RATTI

IN

FORBICI & FOLLIA

di Paul Pörtner

allestimento originale americano di Bruce Jordan e Marylin Abrams

versione italiana Marco Rampoldi, Gianluca Ramazzotti

regia MARCO RAMPOLDI

con LUCIA MARINSALTA, ROBERTA PETROZZI, GIORGIO VERDUCI

scene Alessandro Chiti

costumi Adele Bargilli

dal 29 febbraio al 24 marzo 2024

TEATRO MANZONI