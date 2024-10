Gran finale mercoledì 27 marzo 2024 al Teatro Fraschini di Pavia per “Solisti d’orchestra”, il ciclo di concerti che vede l’orchestra di casa, I Solisti di Pavia, al fianco di talentuosi solisti internazionali. A chiudere la rassegna sul palco del Fraschini torna Enrico Dindo, in veste di violoncello solista e direttore, con un programma dedicato a Prokof’ev e Weinberg. “Con I Solisti presentiamo a Pavia e il giorno prima a Trento un programma molto particolare che contempla la partecipazione di tre autori ai quali sono profondamente legato – è il commento di Enrico Dindo – Popper, per la sua rinomanza come violoncellista concertista e pedagogo, con il quale conservo un rapporto quasi quotidiano di confronto artistico; Prokofiev, per la sua stretta interazione con Rostropovic, e Weinberg, il cui lavoro rappresenta il mio più recente e fervido interesse artistico.” “Il quarto appuntamento dei Solisti d’Orchestra è l’atteso concerto diretto dal Maestro Enrico Dindo – aggiunge Sonia Selletti, Presidente de I Solisti di Pavia – Questo evento segna la conclusione della seconda edizione della rassegna che vede coinvolti La Fondazione I Solisti di Pavia e la Fondazione Teatro Fraschini. Un percorso quello del 2024 che ci ha regalato emozioni intense grazie alla partecipazione di ospiti internazionali del calibro del Duo Jussen, Lucienne Renaudin Vary e Avi Avital. Oltre al loro indiscutibile talento, questi artisti, insieme alla nostra orchestra, hanno reso ogni concerto un’esperienza speciale, coinvolgendo il nostro pubblico con entusiasmo, energia e passione per la musica.In questi due anni, la rassegna Solisti d’Orchestra ha contribuito a rafforzare il legame tra i Solisti di Pavia e il Teatro Fraschini. Questa collaborazione rappresenta un esempio tangibile di come, unendo le forze, si possano ottenere risultati di rilievo nella valorizzazione dell’offerta musicale della nostra città.” Programma musicale: David Popper – Requiem per tre celli e archi (Orchestrazione di Enrico Dindo)

S. Prokofiev – Sonata in do maggiore per violoncello e pianoforte op. 119 (orchestrazione di Enrico Dindo)

M. Weinberg – Sinfonia da camera n.1 per orchestra d’archi, Op. 145 Biglietti ridotti a 5 € per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e gli insegnanti accompagnatori (di almeno 4 studenti) e per gli under 30. BIGLIETTI IN VENDITA SUL SITO DEL TEATRO: https://www. teatrofraschini.it/programma/ solisti-dorchestra-2024/