Accademia di Santa Cecilia, gli appuntamenti del 10 marzo

Spazio agli appuntamenti di domenica 10 marzo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma: dalle ore 9.45 alle ore 17, avrà luogo anche l’Open Day organizzato dal settore Education dell’Accademia: concerti, prove aperte e laboratori musicali gratuiti, una grande festa dedicata ai bambini, alle famiglie e a chi voglia avvicinarsi al mondo della musica;

Alle ore 11, nuovo appuntamento con il ciclo di conferenze “La musica, la storia” in cui Corrado Augias e Aurelio Canonici raccontano i legami profondi tra una composizione musicale e il periodo in cui venne scritta e alle ore 18, Simone Genuini dirige la JuniOrchestra nel “Concerto per il Policlinico”

La quindicesima edizione dell’annuale “Concerto per il Policlinico” avrà luogo domenica 10 marzo alle ore 18.00 in Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) e, come da tradizione, saranno i musicisti delle diverse compagini “Juniores” a suonare per i bambini e ragazzi meno fortunati, ospiti della Clinica Pediatrica del Policlinico Umberto I alla quale verranno devoluti i proventi del concerto, un “biglietto da visita” grazie al quale nel corso degli anni anche altre prestigiose istituzioni hanno donato ulteriori risorse con le quali è stato possibile realizzare un nuovo e moderno Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, inaugurato nel dicembre 2015 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La JuniOrchestra – affidata fin dalla sua fondazione alla direzione di Simone Genuini e seguita durante le lezioni anche da insegnanti di grande esperienza come i Professori dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia – è stata la prima orchestra di bambini e ragazzi creata nell’ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane ed è composta da quattro orchestre che coinvolgono ragazzi di età compresa tra i 5 e i 21 anni, per un totale di più di quattrocento giovani musicisti.

IL PROGRAMMA

Il concerto si aprirà con il brano di Simone Genuini Vi racconto una storia, a cui seguirà, sempre interpretato dalla JuniOrchestra Kids 1 (età 6-9 anni), un Minuetto di Georg Friedrich Händel. Quindi il testimone passerà alla JuniOrchestra Kids 2 (7-11 anni) che suonerà il brano Les Sauvages del 1727, poi inserito nel balletto Les indes galantes del 1735, tra i più celebri del compositore francese Jean-Philippe Rameau. Subito dopo risuonerà la Marcia dei predatori, tratta dalla colonna sonora di Indiana Jones firmata da John Williams, nominato 53 volte agli Oscar, che si è aggiudicato in ben 5 occasioni. Quindi sarà la volta della JuniOrchestra Teen (11-14 anni) che suonerà l’Ouverture (composta da Mendelssohn all’epoca solo diciassettenne!) delle musiche di scena per il Sogno di una notte di mezza estate e poi la Danza infernale dall’Uccello di fuoco di Stravinskij, balletto scritto nel 1910 su commissione dei Ballets russes di Diaghilev. L’ultima parte del concerto vedrà sul palcoscenico i ragazzi più grandi, ovvero la JuniOrchetsra Young (14-21 anni), che eseguiranno il Fandango asturiano dal Capriccio spagnolo di Rimskij-Korsakov e il quarto movimento, Allegro con fuoco, della Quarta sinfonia di Čajkovski. Per il gran finale, che vedrà riuniti tutti i ragazzi sul palcoscenico della Sala Santa Cecilia, risuonerà il celebre Can-can di Offenbach.Biglietti Platea Vip: Euro 30 | Platea: Euro 15 | Gallerie: Euro 10

Domenica 10 marzo dalle ore 9.45 alle ore 17, avrà luogo anche l’Open Day organizzato dal settore Education dell’Accademia: per l’intera giornata avranno luogo negli spazi dell’Auditorium (Sala Santa Cecilia, Sala Coro, Spazio Risonanze, Cavea) concerti, prove aperte e laboratori musicali gratuiti, una grande festa dedicata ai bambini, alle famiglie e a chi voglia avvicinarsi al mondo della musica. Per l’occasione sarà distribuito materiale informativo relativo al settore Education e alle attività dell’Accademia.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 10 marzo alle ore 11 in Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), nuovo appuntamento con il ciclo di conferenze “La musica, la storia” in cui Corrado Augias e Aurelio Canonici raccontano i legami profondi tra una composizione musicale e il periodo in cui venne scritta.

Il secondo appuntamento del ciclo è dedicato ad uno dei più amati compositori russi, Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840-1893). Fu allievo del Conservatorio di San Pietroburgo, insegnante di armonia al Conservatorio di Mosca, e ha coltivato con versatilità e straordinaria fertilità dell’invenzione il campo dell’opera (Evgenij Oneghin, La dama di picche), del sinfonismo (Ouvertures, Poemi sinfonici, Sinfonie nn. 1-6), della musica da camera e ha creato alcuni dei più grandi balletti di sempre come Il lago dei cigni, La bella addormentata nel bosco e Lo schiaccianoci.

Tutto questo, e molto altro ancora, vi verrà raccontato dal giornalista, scrittore e conduttore televisivo Corrado Augias, che accompagnerà il pubblico in un avvincente viaggio insieme al pianoforte di Aurelio Canonici.

Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli

domenica 10 marzo ore 11

Čajkovskij Il fascino sottile della melodia

Conduce Corrado Augias ׀ pianoforte Aurelio Canonici

Biglietti: € 12 intero; abbonati e under 30 € 10

www.santacecilia.it