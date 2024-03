Dal sottosuolo – Underground allo Spazio Pappagalli in Trappola di Torino

All’interno della rassegna Piume dello Spazio Pappagalli in Trappola di Torino va in scena Dal Sottosuolo – Underground, due performance interattive prodotte da A.M.A. Factory / IlMulino di Amleto, di e con Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo. Partendo dall’opera di Dostoevskij, Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo realizzano uno spettacolo con due modalità totalmente differenti di fruizione, coinvolgendo il pubblico con morfologie, strutture e strumenti totalmente differenti. Il primo intervento, che prende le mosse da Delitto e Castigo, è strutturato come un gioco a quiz cinico e drammatico in cui il pubblico è invitato a scegliere chi salvare e chi sacrificare di volta in volta fra diverse tipologie di persone o gruppi di persone, mettendoci di fronte allo schiacciante peso di scelte morali profonde e tragiche. Con un registro leggero e diretto Gargiulo è bravissimo ad avvicendare comicità con contenuto dal sapore teoretico, mischiando filosofia e scelte basate sui valori radicati di ciascuno e ciascuna. Barbara Mazzi invece realizza un vero e proprio djset mostrando, attraverso l’uso sapiente del video, una galleria scrum di foto, articoli, video e altri materiali, mentre ci chiede di ragionare su alcune domande profonde riprese dall’episodio del Grande Inquisitore ne I Fratelli Karamzov. L’esperienza in cui il pubblico viene immerso è avvolgente e complessa, giocata su diversi piani di lettura e fruizione, con suggestioni ed evocazioni che dalla cultura pop e underground, ci riportano verso l’empireo del dilemma morale. Nel complesso uno spettacolo intenso che si avvale di registri e modalità di coinvolgimento degli spettatori molto differenti e variegati, consentendo di compiere un viaggio dinamico dentro e fuori noi stessi.

Visto il 24 febbraio 2024

Spazio Pappagalli in Trappola – Torino

Dal Sottosuolo – Underground

di e con Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo

A.M.A. Factory / IlMulino di Amleto