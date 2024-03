Hotel Borges all’Off Topic a Torino

All’interno della Stagione Fertili Terreni Teatro va in scena Hotel Borges all’Off Topic di Torino, spettacolo della Piccola Compagnia della Magnolia, con la drammaturgia e regia di Giorgia Cerruti e l’interpretazione di Davide Giglio. Gli spettatori entrano in sala e trovano una scena spoglia e minimalista ad accoglierli, un quadrato di terra, una televisione e un fascio di luce verticale che da lì poco verrà abitato da un personaggio fantastico, dalla testa dorata e con un completo bianco avorio e scalzo, con una dolce voce infantile, un mondo pieno di immagini e magia. Nel giorno del suo diciottesimo compleanno, Fortunello, questo il nome del nostro protagonista, cerca la via per la sua emancipazione, per vivere il mondo con la gioia scapestrata di un bambino, gioia che non aveva mai provato prima. Giglio interpreta il personaggio con lo slancio di un attore entusiasta e pieno di magia ed energia, trasportando il pubblico in un luogo incantato fatto di suggestioni, immagini e frammenti frastagliati che attingono il loro humus fertile nella letteratura magica di Borges, Petrolini e degli autori surrealisti del ventesimo secolo. La messa in scena di Giorgia Cerruti innesta nella prosodia scandita da Fortunello una partitura variegata, colorata e mai scontata trasportandoci in un universo di suggestioni concordanti e lievi, una melodia di azioni, citazioni ed evocazioni. Uno spettacolo che ci fa vivere un sogno pieno di verve e vitalità, un viaggio colorato, un carnevale di emozioni e divertimento che ci catapulta in un mondo magico e fuori dalla grigia realtà.

Visto giovedì 22 febbraio 2024

Off Topic – Torino

Hotel Borges

Drammaturgia e regia di Giorgia Cerruti

Con Davide Giglio

Piccola Compagnia della Magnolia