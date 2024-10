La ragazza sul divano in scena al Teatro Carignano di Torino

Al Teatro Carignano di Torino, all’interno della Stagione del Teatro Stabile di Torino, va in scena “La ragazza sul divano” di Jon Fosse, Premio Nobel per la Letteratura 2023, per la regia di Valerio Binasco con le scene e il disegno luci di Nicolas Bovey, ed un cast d’eccezione, Isabella Ferrari, Michele Di Mauro e lo stesso Binasco. Fosse giunge sulle scene italiane per quelle vie del destino che sono degne di una drammaturgia a sé stante, fatta della ricerca di un regista che desidera quella voce per dare corpo e parola alle proprie ansie, paure, inciampi. E così da una spifferata di Quadri, un’imbeccata di Paravidino e gli scaffali di una libreria parigina, Binasco incontra Fosse, un autore che guarda gli attori negli occhi e ne cerca lo spirito puro e il recitare senza strappi egoici, in un volo che plana dentro prima di arrivare alle orecchie degli spettatori. La ragazza sul divano è il racconto di una vita su momenti diacronici dell’esistenza, in cui passato, presente e futuro sono sullo stesso piano nella cucina di una casa sofferente, nello studio di un’artista invecchiata e senza speranza d’amore e in una camera da letto, nascosta dietro una tela luminosa oltre il fondale, che ha bevuto tutte le lacrime di una frustrazione esistenziale senza rimedio, fra solitudine e impossibilità di gestirla. Una drammaturgia che si riflette su tutti noi, nella pietas di Fosse verso la protagonista di una vita che dichiara di non essere stata mai capace di vivere, nella gestione di ritmi, pause e parole sommesse da un cast che ritrae totalmente l’ego per far emergere sofferenze, desideri, rimorsi e tragedie personali. Uno spettacolo che si muove intimo nelle corde di un’esplorazione profonda e che, come un fiume sotterraneo, scava un solco dentro alle nostre anime per portarci nel luogo dove non c’è giusto o sbagliato ma solo il nucleo dolente dell’incapacità di ciascuno di stare al mondo con gli occhi degli altri.

La ragazza sul divano

di Jon Fosse

traduzione Graziella Perin

regia Valerio Binasco

con Pamela Villoresi, Valerio Binasco, Michele Di Mauro, Giordana Faggiano,

Fabrizio Contri, Giulia Chiaramonte

e con Isabella Ferrari

scene e luci Nicolas Bovey

costumi Alessio Rosati

suono Filippo Conti

video e pittura Simone Rosset

assistente regia Eleonora Bentivoglio

assistente scene Eleonora De Leo

assistente costumi Rosa Mariotti

tirocinante dello IAD (Belgio) Sarah Galateri di Genola

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

Teatro Biondo Palermo

In accordo con Arcadia & Ricono Ltd

per gentile concessione di Colombine Teaterförlag