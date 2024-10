Roma Sinfonietta, Roberto Gatto e il suo Quartetto in “My Secret Place”

“My Secret Place” è il titolo del recente Cd del Roberto Gatto 4t e anche del suo prossimo concerto di mercoledì 27 marzo alle 18.00, per la stagione Roma Sinfonietta all’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata” (Macroarea di Lettere e Filosofia, via Columbia 1).

Il programma è articolato in larga parte su composizioni scritte da tutti i componenti del quartetto. Si potranno ascoltare anche alcune originali riletture di musiche prese in prestito da repertori diversi e non necessariamente provenienti dal mondo del jazz, come “Everyday Life” dei Coldplay e “The Meaning Of The Blues”, uno standard sviluppatosi nel sud rurale degli USA verso la fine del diciannovesimo secolo. C’è poi una versione strumentale di “Se non avessi più te”, il famoso brano scritto negli anni Sessanta da Luis Bacalov e cantato da Gianni Morandi, un autentico capolavoro. Ma, come spesso avviene nel jazz, la scaletta non è rigidamente predeterminata e potrebbe esserci qualche cambiamento all’ultimo istante.

Roberto Gatto stesso spiega il titolo di questo concerto, che è anche quello di un suo recente CD: “My Secret Place è il nome che ho dato al mio studio, il luogo dove tutto è nato e ha preso forma, un posto magico che è stato fondamentale in un momento così difficile [era il 2021, nel periodo del Covid19]. Non saprei dire se ne è uscito un disco di jazz o cosa, ma non è un problema che mi sono mai posto”.

Il Roberto Gatto 4t è formato da Alessandro Presti (tromba), Alessandro Lanzoni (piano), Matteo Bortone (contrabbasso) e naturalmente da Gatto stesso alla batteria.

Roberto Gatto, romano, straordinario batterista e compositore, simbolo del jazz italiano nel mondo, ha fatto il suo debutto professionale nel 1975 e da allora ha suonato in tutta Europa e nel mondo con i suoi gruppi e a fianco di artisti internazionali. Oltre ad una ricerca timbrica raffinata e a una tecnica esecutiva perfetta, i gruppi a suo nome sono caratterizzati dal calore tipico della cultura mediterranea; questo rende senza dubbio Roberto Gatto uno dei più interessanti batteristi e compositori in Europa e nel mondo. Sicuramente è il più rinomato batterista italiano all’estero, come dimostrano anche le sue importanti partnerships con artisti del mondo del jazz e non solo, tra cui Chet Baker, Freddy Hubbard, Gato Barbieri, Enrico Rava, Vince Mendoza, Steve Lacy, Johnny Griffin, George Coleman, Phil Woods, James Moody, Steve Grossman, Lee Konitz, Paul Jeffrey, Stefano Bollani, Enrico Pieranunzi, John Abercrombie, Billy Cobham, Richard Galliano, Pat Metheny e molti altri ancora.Nel 1983 è stato eletto primo batterista Italiano dal sondaggio della rivista mensile Fare Musica.

Biglietti: € 12,00 intero; € 8,00 ridotti personale universitario e over 65; € 5,00 studenti

I biglietti si possono acquistare presso Roma Sinfonietta (telefonicamente 06 3236104 – per email: romasinfonietta@libero.it o presso l’Auditorium Ennio Morricone dell’Università di Roma “Tor Vergata” a partire da un’ora e mezzo prima di ogni concerto.

