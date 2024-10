Lady Perfezione, Mary Poppins solca i cieli del palcoscenico

Al via, presso il centro per la creatività Cecilia, la mini rassegna teatrale “Teatro Magico per Piccoli Cuori”, progetto multidisciplinare concepito dalla regista Valeria Freiberg in stretta collaborazione con l’Associazione Ariadne e l’Accademia Europea di Danza. Questa iniziativa si propone di immergere i bambini nel magico mondo del teatro, unendo la recitazione, la musica, il movimento per incantare l’immaginazione dei più piccoli e trasportarli in un universo di fantasia e gioco teatrale.

E’ un’esperienza teatrale sperimentale che si articola in diverse azioni: lo spettacolo- gioco multidisciplinare liberamente tratto dalle opere di P.L.Travers “Lady Perfezione” (in programmazione la mattina alle ore 11) e due Master Class di danza aperti sia ai bambini che agli adulti (in programma nel pomeriggio dalle ore 16).

In scena gli attori Cristina Colonnetti e Giada Negro.

La tata dei sogni, la magica Mary Poppins, sta per fare il suo straordinario ritorno sul palcoscenico, portando gioia e meraviglia a grandi e piccini. Con un semplice schiocco delle dita, questa iconica figura farà tornare l’ordine nella vostra vita e trascinerà gli spettatori in un mondo di avventure straordinarie e sorrisi contagiosi.

Questa produzione porterà nel mondo incantato delle avventure che la straordinaria “Tata” offre ai giovani Jane e Michael Banks. Con un ingresso spettacolare dal vento, Mary Poppins riporterà il sorriso, la gioia e l’armonia nella loro famiglia, che sembravano ormai perduti.

Non solo recitazione ma anche ballo, con le coreografie di Joseph Fontano. Lo spettacolo è il risultato della collaborazione con l’Accademia Europea di Danza, garantendo che gli spettatori saranno trasportati in un mondo immaginario, danzato e bellissimo. Si vivrà una storia senza tempo in cui il vero protagonista è la fantasia, ‘quasi perfetta’ come la mitica Tata “Lady Perfezione” stessa.

Obiettivo dello spettacolo è di lasciare il cuore dei bambini colmo di meraviglia, ma anche di essere una festa per gli occhi e per l’anima. Lady Perfezione è pronta a volare di nuovo nei vostri cuori!

Nel programma della programma della rassegna ci sono anche due masterclass di danza. Sottolinea Valeria Freiberg: “I laboratori offrono ai bambini l’opportunità di sviluppare le proprie competenze artistiche e di esplorare nuove forme creative, promuovendo così la loro crescita personale e culturale”.

Prosegue Freiberg: “Abbiamo deciso inoltre di estendere questa opportunità anche ai giovani più grandi e agli appassionati di teatro e danza, offrendo loro la possibilità di collaborare con esperti del settore come il coreografo Joseph Fontano, direttore dell’Accademia Europea di Danza”.

Conclude Valeria: “Ci sembra importante integrare la visione dello spettacolo con esperienze pratiche, poiché ciò consente al pubblico di sperimentare direttamente cosa comporta “stare” sul palco, capire cosa significa mettersi alla prova e vivere in prima persona l’emozione e la sfida dell’espressione artistica”.

PROGRAMMA MASTER CLASS

Master Class di Danza

Ideati dalla compagnia Ariadne-Teatro “A” due incontri imperdibili per bambini e adulti desiderosi di esplorare i molteplici linguaggi che animano uno spettacolo teatrale. Attraverso l’insegnamento di tecniche coreografiche e l’esplorazione della relazione tra movimento e narrazione, i partecipanti avranno l’occasione di arricchire la propria comprensione dei linguaggi teatrali e della performance multidisciplinare.

MASTER CLASS DI DANZA PER BAMBINI (Livello Elementary)

VENERDI 22 ORE 16 (8€)

Un incontro di danza dedicato ai bambini si svolgerà a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria. Progettato come un percorso esplorativo, divertente ed educativo verso il mondo della danza contemporanea. Il Master Classe intende stimolare la creatività dei bambini, migliorare la loro consapevolezza del corpo e introdurre i partecipanti al linguaggio della danza in modo accessibile e divertente.

Destinatari: Bambini interessati alla danza (6+)

Livello: Elementary (livello base)

Contenuto: La lezione si concentrerà su fondamentali movimenti coreografici, esercizi di coordinazione e espressione corporea, offrendo ai partecipanti un’esperienza coinvolgente e formativa.

Sarà condotto dalla ballerina e danzatrice Giada Negro

MASTER CLASS DI DANZA PER ADULTI (Livello Intermedio/Advanced)

VENERDI 22 ORE 17 (15€)

Pensato per gli adulti che nutrono una passione per il teatro e desiderano esplorare i molteplici linguaggi coreografici che arricchiscono la performance artistica.

Destinatari: Adulti appassionati di teatro

Livello: Intermedio/Advanced (livello intermedio/avanzato)

Contenuto: Questo workshop offre agli adulti la possibilità di immergersi nella danza come forma espressiva, esplorando la connessione tra movimento e narrazione teatrale in un contesto più avanzato. Si lavorerà su accostamento e mescolanza della tecnica e dell’improvvisazione nella danza contemporanea.

Il Master Classe sarà condotto dal corografo italo-americano Joseph Fontano.

CENTRO PER LA CREATIVITA’ CECILIA

COMUNE DI TITO (PZ) – CONTRADA DI SANTA VENERE

Lady Perfezione (6+)

di & da Peter Travers

regia Valeria Freiberg

con Cristina Colonnetti e Giada Negro

Per info & prenotazioni

Associazione Ariadne /Compagnia Teatro A

Whatsapp: 371-4125639

email: ateatro.assariadne@gmail.com

cell: 331-3584190

www.compagniateatroa.it

