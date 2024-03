Teatro Ghione, Hotel Supramonte – Omaggio a Fabrizio De Andrè

Il Teatro Ghione di Roma, presenta, martedì 5 e mercoledì 6 marzo, Hotel Supramonte, omaggio a Fabrizio De Andrè. Gli Hotel Supramonte si distinguono nel panorama musicale per l’intensa interpretazione incentrata sulle emozioni che Fabrizio de André ha racchiuso nelle sue canzoni. Il concerto degli Hotel Supramonte è un’occasione per viaggiare insieme tra le parole e le note di “uno dei più grandi poeti del ‘900”, un’occasione per chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare, per ricercare nuovi significati e vivere il passato nel presente eseguito l’album. Riconosciuti dalla Fondazione de André la loro missione è emozionare il pubblico interpretando senza scadere nell’imitazione. Il loro non è un semplice concerto, ma un’esperienza da vivere. Eseguiranno integralmente l’album di Fabrizio De Andrè , Storia di un impiegato.

Biglietti a partire da 28,00 euro

Teatro Ghione, via delle Fornaci,37, Roma

Info:06 6372294

www.teatroghione.it