Teatro Parioli, Riccardo Rossi in Discorsi amorosi

“Discorsi amorosi, ovvero tutto quello che sopportiamo per amore ma senza il quale non riusciamo a vivere”. Sarà questo il filo conduttore del nuovo divertente e pensieroso spettacolo di Riccardo Rossi – che dopo il successo riscosso nella passata stagione – torna in scena al Teatro Parioli – Costanzo, prodotto da Enfi Teatro, dal 13 al 24 marzo 2024. Rossi sarà accompagnato in questo percorso narrativo, dallo scrittore Leonardo Colombati.

La regia dello spettacolo è di Cristiano D’Alisera.

Tutto quello che sopportiamo per amore ma senza il quale non riusciamo a vivere! È questo il filo conduttore del nuovo – colto ed intelligente – spettacolo di Riccardo Rossi che come sempre unisce la sua irresistibile comicità al garbo e all’eleganza che lo contraddistingue. L’autore – con la partecipazione dello scrittore e giornalista Leonardo Colombati, una delle firme più importanti dell’editoria italiana – ci regala uno spassoso e nel contempo delicato codice di educazione sentimentale che raccoglie e cataloga il bello e il brutto della quotidianità, tutta una serie di ingrediente indispensabile relativi all’amore, ingredienti senza i quali non potremmo vivere. Un viaggio tra ricordi ed affetti di chi scrive ed inevitabilmente di chi ascolta, alla riscoperta della bellezza, della vita amorosa e delle piccole cose di ogni giorno.

