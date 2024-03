Teatro Sala Umberto, “Il mito e il rito” del DuoKeira per Domenica Classica

Domenica 10 marzo ore 11 al Teatro Sala Umberto il quarto appuntamento della rassegna Domenica Classica, curata e diretta dal pianista e compositore Lorenzo Porta del Lungo, con il concerto “Il mito e il rito” del DuoKeira, un piano duo formato da Michela Chiara Borghese e Sabrina De Carlo.

Il programma propone in apertura il Prélude à l’après-midi d’un faune, composto tra il 1892 e il 1894 da Cloude Debussy che fu ispirato da una egloga di Malarmè. Protagonista della storia è un fauno che in un assolato pomeriggio rievoca il rapimento di due ninfe. Il ricordo lo esalta ma è solo un sogno e con l’avvicinarsi del tramonto il fauno si placa e cade in una calma profonda. Debussy con questa opera inaugura nel repertorio sinfonico l’impressionismo musicale.

In seguito, Debussy, in occasione di una sua intervista rilasciata a La Tribuna di Roma, il 23 febbraio 1914, definì questa sua scrittura “ondulante, cullante, ricca di linee curve”.

Segue Le Sacre du printemps di Igor’ Fëdorovič Stravinsky, opera destinata a rimanere una pietra miliare nella letteratura musicale del XX secolo.

Scrive Stravinskij nelle sue Cronache: «Un giorno, in modo assolutamente inatteso giacché la mia mente era occupata da cose affatto diverse, intravidi nell’immaginazione lo spettacolo di un grande rito sacro pagano: i vecchi saggi, seduti in cerchio, osservano la danza di morte di una vergine che essi stanno sacrificando per propiziarsi il Dio della primavera. […] Al tempo della Sagra non sapevo niente della tradizione accademica, ma sapevo come dovevo scrivere La Sagra. Combinazioni di suoni vennero al mio orecchio e il cervello disse: scrivi! La Sagra passò attraverso me».

La sagra della primavera irrompe nel mondo della musica il 29 maggio del 1913 a Parigi con una potenza d’impatto senza precedenti. L’urto è veemente e inatteso, proponendo un nuovo andamento ritmico del tutto polifonico e sconnesso.

“La serata al Teatro degli Champs Elysée del 29 maggio 1913 – dicono le artiste –ha rappresentato il più grande scandalo della storia della musica. Tra le opere in programma vi era il Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy che il pubblico già conosceva e, in prima mondiale, Le Sacre du printemps di Stravinsky. Il pubblico rimase sconcertato, ma fu anche iniziato a una nuova era musicale.”

Claude Debussy (1862-1918)

Prélude à l’après-midi d’un faune

(trascrizione per pianoforte a 4 mani di M. Ravel)

Igor’ Fëdorovič Stravinskij (1882-1971)

Le Sacre du printemps

(versione per pianoforte a quattro mani dell’autore)

Il DuoKeira Piano Duo è nato nel 2008 per volontà di Michela Chiara Borghese e Sabrina De Carlo. Entrambe appassionate di musica da camera, le due pianiste sono molto diverse per temperamento e formazione. Michela porta alla partnership precisione assoluta, suono energico, resistenza infallibile e spinta ritmica. Complementari a questi sono l’eleganza melodica di Sabrina, il senso della dilatazione spazio/temporale, la sua incessante ricerca della appropriata timbrica e dei profondi legami con i compositori scelti. È in questa prospettiva che, accanto ai concerti tradizionali in prestigiose sale (Carnegie Hall di New York, Steinway Hall di Boston, Brandeis University a Waltham, la sede dell’Unesco a Parigi, Musei Vaticani a Città del Vaticano, Cappella Paolina al Palazzo del Quirinale a Roma, Auditorium dell’Accademia Nazionale di Danza e Teatro Eliseo di Roma), il DuoKeira mette in scena regolarmente spettacoli informali e sperimentali in spazi privati o pubblici.Tra i vari riconoscimenti, il DuoKeira ha ricevuto menzioni speciali per le esecuzioni di S. Barber e di D. Milhaud in occasione della XIX edizione dell’Ibla Grand Prize World Music Competition ed anche tra i vincitori della Global Music Awards con la Silver Medal – OutStanding Achievement, novembre 2017 per l’esecuzione del Souvenirs di S.Barber.