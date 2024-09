TeatroBasilica, Un onesto e parziale discorso sopra i massimi sistemi

Sarà in scena al TeatroBasilica il 21 e 22 marzo 2024 Un onesto e parziale discorso sopra i massimi sistemi, di e con Pietro Angelini; produzione 369gradi.

Un onesto e parziale discorso sopra i massimi sistemi” è onesto perché è sincero almeno al 85% è parziale perché non può prendere in esame tutto è sopra i massimi sistemi perché ruba il titolo all’opera “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” di Galileo Galilei. Non è una confutazione del sistema tolemaico aristotelico a favore di un sistema copernicano ma tratta comunque temi più grandi di noi. Ma soprattutto è il primo spettacolo di Pietro Angelini. Nasce come reazione allo stato psicofisico generato dall’immobilità. Condizione che tutti, in misura più o meno differente, proviamo, abbiamo provato o forse proveremo e che caratterizza il periodo storico in cui viviamo.

Intrappolati spesso e volentieri nella fitta e caotica rete di pensieri che ci sovrasta, che favorisce auto sabotaggi più o meno consapevoli, come un treno che viaggia all’infinito su se stesso su un binario circolare, la performance diventa sabbia cercando di inceppare questo loop. Interrogandosi su possibilità concrete di lacerare le maglie che ci tengono fermi e incapaci di agire, come un fiume che rompe gli argini, ecco il fluire di idee, progetti, slanci, tutte quelle invenzioni mai realizzate, tutte quelle che non sembravano abbastanza interessanti o su cui costava troppa fatica mettersi davvero a lavoro. Tutte, le une accanto alle altre, costruiscono un primo rudimentale sistema economico, definiscono un inesplorato mercato artistico alternativo, generano la possibilità concreta di guadagno in termini monetari. Del resto siamo tutti qui per l’arte, no?

Durata 60’

Il “TeatroBasilica” è diretto da l’attrice Daniela Giovanetti, il regista Alessandro Di Murro. Organizzazione del collettivo Gruppo della Creta e un team di artisti e tecnici, con la supervisione artistica di Antonio Calenda. Tutte le info sul TeatroBasilica a questo link: https://www.teatrobasilica.com/

21 e 22 marzo 2024

sound design Filippo Lilli

light design Paride Donatelli

produzione 369gradi