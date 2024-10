P E R F O R M @ Z I O N E E D I Z I O N E D E L 03 Aprile 2024 ASSEMBLEA ANAP: Martedì 9 Aprile, Sasso Marconi (BO) Un nuovo progetto per le Arti Performative. In vista della rivoluzione copernicana promessa del Ministero della Cultura con l’approvazione dei decreti di attuazione del “Nuovo Codice dello Spettacolo”, le Arti Performative devono ritrovare la loro unità e riuscire a concepire un nuovo progetto di sviluppo, con una visione di insieme per il futuro del Teatro Urbano, del Circo Contemporaneo e del Teatro di figura. L’occasione migliore e più a portata di mano e quella del vicinissimo Martedì 9 Aprile. Perché è importante esserci? Può partecipare chi non è associato? A cosa serve oggi l’ANAP? Qual è il suo potenziale? Rovesciamo la domanda: può avere un futuro un festival, una compagnia, una scuola di formazione alle arti performative che non siano rappresentate presso le più alte istituzioni culturali del paese, che non siano beneficiarie di una strategia di sostegno pubblico a qualunque livello o che non possano rivendicare legittime istanze nel mettere in atto la propria iniziativa ? Per essere parte del cambiamento verso il quale siamo ormai avviati, l’unico modo è contarsi, riconoscersi, cooperare e definire una identità di settore. Le sfide che ci aspettano sono molte e il 9 Aprile ne affronteremo alcune… [] Estendere il finanziamento pubblico nel settore del Teatro di Strada [] Valorizzare la dimensione culturale, sociale, artistica e occupazionale del Teatro di Strada e delle Arti Performative in genere [] Promuovere una strategia comune negli ambiti del Teatro di Strada, Circo contemporaneo, Teatro di Figura. [] Ridefinire il rapporto tra autori e utilizzatori di repertori nei festival del nostro circuito [] Difendere l’Associazionismo Culturale dalla deriva dell’applicazione distorta del Codice degli Appalti Pubblici e del Codice del Terzo Settore [] Realizzare una nuova Agenda Nazionale delle Arti Performative come presidio unificante del settore [] Promuovere i Canali di Finanziamento Europeo per le Arti Performative e migliorare la capacità degli operatori del settore di partecipare ai principali programmi a loro dedicati C’è una sola grande occasione durante l’anno per affrontare questi temi e produrre risposte significative, questa è l’assemblea ANAP. Chi non è socio, come sempre può partecipare, con spirito costruttivo e di confronto, rispettando le dinamiche dell’associazione e le priorità che nelle relazioni e nel dibattito sono ovviamente riservate ai soci. Basta scriverci una email. Ci vediamo a Sasso Marconi… Non mancare ! ANAP al MIC per il Nuovo Codice L’ANAP presente per 2 giorni alle Consultazioni del Ministero sul Nuovo Codice dello Spettacolo. Quale futuro per le arti performative ? C’eravamo. Siamo stati in Ministero per ben due giorni. Siamo intervenuti sia durante l’audizione riservata al mondo del Teatro che a quella dedicata al Circo e allo Spettacolo Viaggiante. Abbiamo rappresentato sia al Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo, Antonio Parente, sia al Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, le caratteristiche e le aspettative del nostro settore. Abbiamo ricordato una volta ancora che il ruolo dello spettacolo dal vivo è quello di stare in mezzo alla gente. Abbiamo risposto al maestro Nicola Piovani, intervenuto prima di noi: seppur d’accordo con lui sul fatto che il MiC dovrebbe prima di tutto occuparsi di arte e poi di Cultura, crediamo che l’arte di interesse pubblico debba essere prima di tutto quella popolare. Se non si pone al centro il carattere popolare dell’arte, al quale tra l’altro sono da sempre improntate le composizioni del maestro Piovani, è preferibile che il mandato del dicastero resti rivolto più generalmente alla Cultura, o ancora meglio “alle culture”. Abbiamo poi denunciato, per l’ennesima volta, lo scandalo di un settore – quello del Teatro di Strada- che è stato ammesso al sostegno pubblico solo in linea teorica, con una assegnazione annuale indegna, che non è minimamente proporzionata all’impatto sociale, culturale, artistico, occupazionale che esso può dimostrare. L’occasione era quella rilevantissima delle consultazioni del Ministero della Cultura per la definizione dei decreti attuativi del Nuovo Codice dello Spettacolo, la legge quadro che lo Spettacolo Italiano sta aspettando da trent’anni. Tutti si sarebbero aspettati di venire a sapere qualcosa di più sui contenuti di questi decreti, e invece questa aspettativa è stata del tutto delusa. Leggi tutto. ADERISCI ALL’ANAP RINNOVA LA TUA ADESIONE PER IL 2024

Per l’iscrizione all’ANAP nel 2024, il consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale ha confermato le quote associative (ribassate) in vigore dal 2021. La quota ordinaria è di 150,00 €. In caso di prima iscrizione la quota è di € 100,00. In quest’ultimo caso vi preghiamo di compilare anche il form di registrazione alla pagina: https://www.artiperformative. it/adesione/ Prima di versare la quota per l’anno 2024 i soci sono tenuti a controllare la regolarità dei precedenti versamenti. In caso di pendenze per quote pregresse, ogni nuovo versamento sarà considerato integrativo rispetto all’eventuale posizione debitoria. I versamenti devono essere eseguiti con bonifico bancario su: CartaConto Ricarica EVO intestata a

ANAP – Associazione Nazionale Arti Performative

Banca Popolare Etica – IBAN: IT76F0359901899050188533924

BIC: CCR CCRTIT2TXXX