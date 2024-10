Raddoppiano i “Diavoli in Cucina”, raddoppiano le risate al Teatro

Bianconi di Carbognano.

Doppio appuntamento per il trio di comici che nelle scorse stagioni ha fatto letteralmente impazzire di risate il pubblico del piccolo ma dinamico teatro viterbese.

Carbognano, 19 marzo 2024: La stagione del Teatro Bianconi prosegue senza sosta passando di sold out in sold out. Anche per il prossimo appuntamento del cartellone la partecipazione del pubblico è stata così entusiastica che la Direzione artistica, ha dovuto programmare una seconda replica per rispondere ai numerosissimi spettatori che altrimenti sarebbero rimasti esclusi. Lo spettacolo che ha riscosso così tanto successo e che sarà protagonista sullo storico palcoscenico viterbese sabato 23 marzo alle ore 18.00 e

domenica 24 marzo alle ore 17.00 è DIAVOLI IN CUCINA esilarante commedia sulle difficoltà nel mondo del lavoro e della ristorazione di Gianni Quinto e Massimo Natale che ne cura anche la regia. A calcare le scene un terzetto comico che tante volte è già salito sul palco del Bianconi riscuotendo sempre un clamoroso e fragoroso successo: Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi, per l’occasione insieme anche a Simone

Giacinti. Rigatoni è un locale famoso in città, Michela dirige il ristorante e lavora con Francesco, Marco e Nando facendo di tutto: dalla preparazione al servizio ai tavoli, fino all’intrattenimento per i clienti con momenti comici, divertenti e musicali. I quattro sono anche grandi amici e nei momenti in cui il locale è chiuso al pubblico si confidano, si

confrontano, ma soprattutto si massacrano scherzosamente. Tutto cambierà quando il personale del locale dovrà essere ridotto: uno di loro è di troppo e toccherà alla donna decidere quale dei tre dipendenti dovrà essere sacrificato. Da questo momento i tre faranno a gara nel conquistarsi la benevolenza della donna, screditandosi e boicottandosi vicendevolmente nei compiti e rivelando il peggio del loro carattere fino all’imprevedibile ed

esplosivo finale. La commedia è un graffiante spaccato degli eventi che stiamo vivendo: dalla voglia di ripresa al problema dell’occupazione, fino ai rapporti di amicizia e di affetto che possono essere messi in crisi da un momento all’altro. Importanti riflessioni che emergono tra fornelli, ricette, ingredienti e tante risate. La storia viene raccontata con ritmo, toni dissacranti e continue sorprese che divertiranno lo spettatore catapultando nella cucina del locale. Il quartetto degli interpreti è assolutamente affiatato, la loro comicità è a volte disarmante, ma di sicuro effetto, le battute fluiscono spontanee senza quasi rendersene conto.

Un altro imperdibile appuntamento di questa clamorosa Stagione teatrale che, dopo le difficoltà degli scorsi anni, sta facendo rifiorire la bellezza e il valore del Teatro, fatto bene, nel nostro territorio grazie al lavoro dei volontari che gestiscono il Bianconi e alla straordinaria e affettuosa partecipazione del pubblico che, di fronte ad un’offerta

di eventi sincera e costruita con passione, non ha fatto mancare il suo entusiastico supporto. Per informazioni e prenotazioni, anche per tutti gli altri appuntamenti della Stagione, basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098