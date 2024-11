IUC, Black Telemann al Nuovo Teatro Ateneo

In ambito secentesco si colloca il nuovo appuntamento della 79esima stagione della IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti, martedì 23 aprile alle 20.30 che si svolgerà eccezionalmente al Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza: appuntamento con l’Ensemble Barocco di Napoli con Laura Pontecorvo al flauto traversiere e Tommaso Rossi al flauto dolce e flauto traversiere.

Nato dal desiderio del compositore Pasquale Corrado di cimentarsi con la scrittura per un ensemble di strumenti barocchi, questo progetto include, in prima romana per l’Istituzione Universitaria dei Concerti, il suo Black Telemann ispirato al famoso concerto per flauto dolce, flauto traversiere, orchestra d’archi e basso continuo scritto da Georg Philipp Telemann, intorno al quale è strutturato tutto il programma, tra stile francese, stile italiano, ispirazione polacca e altre culture europee, tutto integrato in un meccanismo perfettamente funzionante che mette in luce le capacità espressive dei diversi strumenti utilizzati.

Ed ecco come lo stesso compositore Pasquale Corrado descrive il suo brano: “Black Telemann” è la descrizione dell’istante instabile in cui tutto è possibile e da cui genera l’interruzione di un nuovo inizio; un brano costruito sulla casualità della follia. Una frazione che dà origine all’energia; una singola cellula (o singole cellule armonico/ritmiche mutuate dal concerto di Telemann) da cui scaturisce pura luce che si propaga in miriadi di direzioni, mutevoli, instabili, casuali (ma, forse, solo all’apparenza)”.

PROGRAMMA

Martedì 23 aprile ore 20.30

Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza

Università di Roma (ingresso da Piazzale Aldo Moro 5)

Black Telemann

Laura Pontecorvo flauto traversiere

Tommaso Rossi flauto dolce e flauto traversiere

Ensemble Barocco di Napoli

Georg Philipp Telemann Ouverture-Suite per 2 flauti traversieri, archi e basso continuo

Pasquale Corrado Black Telemann per flauto dolce, flauto traversiere, archi e b.c. (2023)*

Georg Philipp Telemann Concerto per violino e violoncello obbligati, 2 flauti traversieri, archi e b.c.

Georg Philipp Telemann Concerto per flauto dolce, flauto traversiere, archi e b.c.

* Prima esecuzione a Roma