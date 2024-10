Maestro Diego Basso: due secoli di musica in una sola notte

Sabato 27 aprile alle 21.15, nell’ambito del Salieri Extra, il Teatro Salieri di Legnago ospiterà “Musica è”, viaggio di profumi, seduzioni, storie inedite e curiosità dalla storia della Musica, impaginato dal Maestro Diego Basso. Sul palco l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice insieme ad un prezioso gruppo di ospiti provenienti da universi musicali apparentemente distanti tra di loro: dal mondo del Musical, Simon Lee, compositore e direttore musicale del West End London, e Vittorio Matteucci; Enrica Bacchia dal mondo del jazz. Dall’Opera Lirica la soprano Claudia Sasso e il tenore Alessandro Lora. Sul palco anche una delle voci selezionate durante la masterclass di interpretazione e canto musical che Simon Lee terrà insieme a Chiara Cattaneo al Teatro Salieri di Legnago (VR) dal 24 al 28 aprile 2024.

Mondi apparentemente lontani, provenienti anche da secoli diversi, si incontreranno a Musica è, un concerto – evento, sabato 27 aprile alle 21.15 al Teatro Salieri di Legnago in occasione del Salieri Extra, che vedrà protagonista il Maestro Diego Basso, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy.

Un viaggio nella storia della musica impaginato dal Maestro Diego Basso

Come gli affluenti di un fiume si separano e si intersecano per poi ricongiungersi alla foce, così il programma musicale impaginato per l’occasione porterà il pubblico di fronte alla bellezza della Musica in tutte le sue declinazioni: dalle più belle arie liriche alle canzoni che hanno reso l’Italia celebre nel mondo, dal jazz al musical, dalla canzone pop al rock.

Non bisogna tuttavia immaginarsi un concerto tradizionale, con il direttore d’orchestra che dà le spalle al pubblico. Durante la serata, il Maestro Diego Basso intervallerà le esecuzioni con storie inedite e curiosità, che hanno come ingrediente principale ha la bellezza della Musica in tutte le sue declinazioni.

Ospiti del Maestro Basso Simon Lee, Vittorio Matteucci Alessandro Lora e Claudia Sasso

Per compiere questo viaggio, il Maestro Diego Basso ha voluto con sé sul palco un gruppo di ospiti d’eccezione. A cominciare da Simon Lee, direttore d’orchestra, compositore, direttore Musicale del West End London e per oltre vent’anni supervisore musicale di Andrew Lloyd Webber. Il Maestro Lee, dirigerà l’Orchestra nell’esecuzione di alcuni dei brani più noti dei musical firmati da Webber.

Dal mondo del musical arriva anche Vittorio Matteucci, voce protagonista di “Notre Dame de Paris” , e una voce scelte da Simon Lee e Chiara Cattaneo, Consultant Stage Entertainment – Disney International e Diego Basso, nel corso della Masterclass di interpretazione e canto musical, in corso al Teatro Salieri dal 24 al 28 aprile.

Un viaggio di note dalla Classica ai Queen

Nell’avventurarsi nel mondo della Musica, non si può non incontrare la grande tradizione dell’Opera Lirica. A portarla sul palco saranno le voci della soprano Claudia Sasso e del tenore Alessandro Lora, impegnati nell’esecuzione di arie tratte dal Barbiere di Siviglia, Turandot, Cavalleria Rusticana, per arrivare alla romanza italiana rappresentata da Oh Sole mio.

Non mancheranno incursioni nel Jazz di George Gershwin, grazie a Enrica Bacchia, né omaggi allecomposizioni di Lucio Battisti, e alle grandi interpreti della musica pop, per approdare al pop e al rock sinfonico dei Queen, che vedrà le Voci di Art Voice Academy affrontare il repertorio di Freddie Mercury e Brian May. Per chiudere la serata con “The Final Cowntdown” degli Europe uno degli inni rock più conosciuti e iconici degli Anni ’80.

Musica è: Informazioni

“Musica è” produzione Ava Sound Live Music Teatro Salieri – Legnago 27 aprile 2024 ore 21.15 https://www.boxol.it/TeatroSalieri/