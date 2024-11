Accademia di Santa Cecilia, Jakub Hrůša e Daniil Trifonov

Jakub Hrůša

, sul podio dell’Orchestra ceciliana, dirigerà la Cuban Overture di Gershwin, le Danze sinfoniche di Rachmaninoff e la “prima” italiana del Concerto per pianoforte dello statunitense Mason Bates con Daniil Trifonov alla tastiera.

Inoltre, venerdì 10 maggio, Mason Bates sarà protagonista di “Soundscapes”, una serata di musica elettronica che farà risuonare il giardino esterno dell’American Academy in Rome.

Il concerto di venerdì 10 maggio verrà trasmesso in diretta da Rai Radio 3

Ultimo concerto di questa stagione per il Direttore ospite principale dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Jakub Hrůša, dall’autunno del 2025 Direttore principale del Covent Garden di Londra. Il Maestro ceco, nato a Brno nel 1981, giovedì 9 maggio alle ore 19.30 (con repliche venerdì 10 maggio alle 20.30 e sabato 11 maggio alle ore 18, Auditorium Parco della Musica) dirigerà la Cuban Overture scritta nel 1932 da Georg Gershwin dopo un breve viaggio nelle Antille e le Danze sinfoniche di Sergej Rachmaninoff, l’ultima composizione del catalogo sinfonico del compositore russo. Ma l’appuntamento da non perdere è con la “prima” italiana del Concerto per pianoforte della nuova star statunitense Mason Bates, affidato al virtuosismo di Daniil Trifonov, «il pianista più sbalorditivo della nostra epoca» (Times), che a Santa Cecilia ha debuttato nel 2012 e con l’Orchestra ha suonato anche in tournée in Cina, Corea e Germania.

Bates è un artista a tutto tondo: nato nel 1977 a Philadelphia, ha pubblicato le prime composizioni a 16 anni; ha scritto un’opera ispirata al fondatore della Apple, Steve Jobs, commissionata dalla Santa Fe Opera (The [R]evolution of Steve Jobs); musiche per il film The Sea of Trees del regista Gus van Sant, un Concerto per violino per Gil Shaham, e attualmente è first composer-in-residence al Kennedy Center di Washington. Ma Bates è una figura anomala e originale nel mondo della musica contemporanea anche perché si esibisce come deejay salendo in consolle con il nome d’arte di DJ Masonic facendo ascoltare la sua musica. Inoltre organizza gli incontri “Mercury Soul” che coinvolgono una nuova generazione di ascoltatori attraverso spettacoli che combinano musica classica ed elettronica in luoghi alternativi e insoliti. Sulla sua homepage annuncia orgoglioso di essere il compositore della sua generazione più eseguito negli Stati Uniti, e la rivista statunitense “Musical America Worldwide” ha scritto «Mason Bates è tra i compositori più eseguiti perché dà al pubblico ciò che loro vogliono». Dal punto di vista stilistico si descrive come un eclettico, e ciò piace alle grandi orchestre statunitensi: nel 2021 infatti la Philadelphia Orchestra e la San Francisco Symphony gli hanno commissionato il Piano Concerto per Daniil Trifonov. La première ha avuto luogo il 14 gennaio 2022 nella Verizon Hall di Philadelphia, con Trifonov e la Philadelphia Orchestra diretti da Yannick Nézet-Séguin.

Tra il 13 e il 18 maggio l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Jakub Hrůša eseguirà lo stesso programma – ad eccezione del Concerto per pianoforte di Mason Bates sostituito dal Concerto in Fa di Gershwin -, ad Amburgo, Berlino, Colonia, Monaco e Praga. I solisti saranno Daniil Trifonov e Kirill Gerstein.

giovedì 9 maggio ore 19.30, venerdì 10 maggio ore 20.30, sabato 11 maggio ore 18

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Jakub Hrůša

pianoforte Daniil Trifonov

Gershwin Cuban Overture

Mason Bates Concerto per pianoforte prima italiana

Rachmaninoff Danze sinfoniche

www.santacecilia.it

biglietti da € 19 a € 52

PRELUDIO

Un invito al concerto

venerdì 10 maggio ore 19

Auditorium Parco della Musica, Spazio Risonanze

Preludio è una serie di otto appuntamenti con giornalisti e musicologi per approfondire i brani del programma sinfonico eseguito dall’Orchestra e dal Coro dell’Accademia. Un appuntamento imperdibile per avvicinarsi alla musica con un gusto nuovo e per scoprire la storia e il contesto in cui i grandi capolavori hanno visto la luce. Venerdì 10 maggio alle ore 19 (Auditorium Parco della Musica, Spazio Risonanze) sarà Stefano Zenni a introdurre il concerto diretto da Jakub Hrůša.

Biglietti Intero € 8