Cross Festival

“ Fra la creatività e la spiritualità c’è un filo comune:

la ricerca” Connessioni sacre e esperienze profonde I WORKSHOP DEL CROSSFESTIVAL 2024 Se l’arte è da sempre l’espressione di un donare, un movimento che compie l’artista verso l’esterno, in questa edizione CROSSFestival si interessa al processo inverso: al tornate al dentro. Negli workshop che accompagneranno gli spettacoli, il pubblico potrà lavorare sull’ascolto e l’esplorazione interiore utilizzando l’arte come veicolo per andare in profondità. Si useranno i linguaggi del canto, della danza e del disegno come pretesti proposti ai partecipanti per scavare dentro se stessi. 24 maggio e 30 maggio dalle h 16 alle h 18

Atelier Casa Ceretti- Verbania UMMN – Una maestosa macchina narrativa

2501 aka Jacopo ceccacrelli Un open studio, un momento di incontro e scambio con gli artisti, Jacopo Ceccarelli e Chiara Frantini, in cui attraverso la commistione di pittura, suono, immagini e performance si apre al pubblico l’interazione con la MACCHINA, con lo scopo di interrogarsi sulle potenzialità della creazione di immaginari visivi. 24 e 25 maggio 24 maggio dalle h 18 alle h 20

25 maggio dalle h 14 alle h 18

Villa Simonetta- Verbania Dal corpo alla parola, dalla parola al corpo

Elisa Sbaragli Riflettere sul tema della “crisi” come possibilità di rinascita , attraverso esercizi che indagano il rapporto espressivo narrativo e simbolico fra la parola e il corpo. dal 28 maggio

fino al 30 maggio h 18 alle h 21

Atelier Casa Ceretti – Verbania La voce come strumento di scoperta interiore

Laura Cuomo Utilizzare la voce per entrare in connessione con se stessi, come veicolo di conoscenza e di esplorazione interiore. Intendere la voce, il suono e il canto come espressioni della propria parte profonda. 1 giugno dalle h 10 alle h 13 e dalle h 14 alle h17

Sala Yoga dell’Healing Meditation Center – Albagnano (Bee) Espressione corporea con il Tarot

Antonella Cavalcante e Massimiliano Rosati Laboratorio di danza, movimento, colori e simboli per indagare se stessi nel presente, andando all’origine dei propri blocchi con l’ausilio del Tarocco di Marsiglia. dal 31 maggio al 2 giugno



31 maggio e 1 giugno dalle h 7 alle 8,30 presso l’Atelier di Casa Ceretti- Verbania

2 giugno dalle 9 alle 11,30 presso i Giardini di Villa Taranto – Verbania Alla scoperta dello spazio interiore

Antonella Cirigliano e Federico Torre Momenti di raccoglimento e di condivisione sul tema della meditazione, utilizzando il respiro e l’ascolto del proprio corpo per andare in profondità alla scoperta del proprio spazio interiore. Per iscriverti scrivi a info@crossproject.it o contattaci al 3518081786 Per consultare il programma del Festival compresi gli spettacoli vai su www.crossfestival.it Per rimanere aggiornati sull’incanto dell’arte

seguiteci su Instagram e Facebook