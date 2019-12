Arisa inaugura il secondo quartetto di concerti de L’Obiettivo

Martedì 28 Gennaio ore 21 al Teatro Cristallo prosegue la rassegna “Racconti di Musica”

Dopo il tutto esaurito del concerto di Ornella Vanoni dello scorso 10 dicembre, l’Associazione L’Obiettivo prepara, per la seconda parte di stagione, un quartetto di concerti che verrà inaugurato da Arisa, in scena al Teatro Cristallo di Bolzano martedì 28 gennaio alle 21.

L’Associazione L’Obiettivo, reduce dai successi della prima parte della rassegna “Racconti di Musica” al Teatro Cristallo con la chiusura in bellezza con il sold-out per Ornella Vanoni, offre al suo pubblico quattro nuove date, da gennaio fino alla primavera 2019. Inaugurerà la II parte della stagione musicale, martedì 28 gennaio alle 21, Arisa con il suo tour italiano. È già possibile acquistare i biglietti sia presso la cassa del Teatro che online sul sito www.teatrocristallo.it.

I biglietti di questo concerto si possono acquistare presso la cassa del Teatro ed online sul sito del Cristallo mentre, a partire dal 15 gennaio, sarà possibile anche rinnovare gli abbonamenti alla rassegna dei Racconti di Musica: in queste ore si stanno definendo gli accordi con altre tre grandi nomi della musica italiana che verranno comunicati a media e pubblico i primi giorni dell’anno nuovo.

Il biglietto intero, comprensivo di diritti di prevendita, costa 27,50 euro, 24 euro ridotto con Cristallo Card.

Chi fosse già stato abbonato alla prima parte dei “Racconti di Musica”, potrà riconfermare il proprio abbonamento in cassa a partire dal 15 gennaio, giorno in cui si sapranno anche i nomi degli altri artisti in cartellone. I vecchi abbonati avranno la prelazione, ovvero il loro posto garantito fino al 22 gennaio. Già dal 15 gennaio sarà possibile acquistare anche i nuovi abbonamenti negli orari di cassa, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 ed il giovedì e il sabato dalle 10 alle 12. Si specifica che la cassa del Teatro Cristallo sarà chiusa dal 23 dicembre al 1° gennaio. Riaprirà, nei consueti orari sopra indicati, da giovedì 2 gennaio.

Il primo concerto che inaugura la seconda parte della rassegna Racconti di Musica, vedrà sul palco del Teatro Cristallo Arisa, una cantante eclettica e con una voce inconfondibile, che si presenterà per l’occasione in una speciale versione acustica. Il primo grande successo che la fa conoscere e apprezzare dal grande pubblico arriva proprio sul palco dell’Ariston, quando nel 2009 vince nella categoria Nuove proposte con il brano “Sincerità”. Arisa ha trionfato anche una seconda volta al Festival della canzone italiana, nel 2014, con la canzone “Controvento”. Dal 2010 ha avviato la sua attività televisiva che la ha vista giudice della quinta, sesta e decima edizione italiana del talent show X Factor. Nel 2018 Arisa è ospite di Giovanni Caccamo a Sanremo su “Eterno”, mentre presta la sua voce a tre canzoni incluse in altrettante colonne sonore di film: “Ho perso il mio amore” (per “La verità, vi spiego, sull’amore” di Max Croci), scritta da Cheope, Federica Abbate e Giuseppe Anastasi; “Vasame” (per “Napoli velata”, penultimo film di Ferzan Ozpetek) scritta da Enzo Gragnaniello e “Ho cambiato i piani” (per “Nove lune e mezza” di Michela Andreozzi), scritta da Niccolò Agliardi e Edwyn Roberts. L’estate del 2018 la vede impegnata con una serie di spettacoli tra cui le date accompagnata dalla Filarmonica Toscanini diretta da Beppe D’Onghia, dimensione che le permette di esprimere al meglio doti interpretative e capacità tecniche. Nel 2019 esce per Sugar il nuovo album di inediti, “Una nuova Rosalba in città”, pubblicato a febbraio dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con “Mi sento bene”, il cui video ha superato quota 5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

