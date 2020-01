Domenica Classica – Mozart: musica da camera per virtuosi

Domenica 26 gennaio alle ore 11, secondo appuntamento della nuova stagione di Domenica Classica al Teatro Sala Umberto di Roma con il concerto dal titolo “Mozart: musica da camera per virtuosi”.

L’Alauda quartet, accompagnato dal pianista Marco Barbaresi e dal clarinettista Franco Cappelletti, presentano un repertorio totalmente dedicato a Mozart e alla musica da camera. Nella prima parte del concerto, verrà eseguito il Quartetto con pianoforte in Sol min. n° 1, K 478 con pianoforte, violino, viola e violoncello; nella seconda il Quinetto in La maggiore per clarinetto, K 581 con clarinetto, due violini, viola e violoncello.

Ai tempi di Mozart la musica da camera con partecipazione del pianoforte, era dedicata ai dilettanti, non come la musica per soli archi, che i compositori scrivevano per professionisti.

Con questo quartetto, il nostro autore costringe il pianoforte presente nelle abitazioni degli appassionati ad essere suonato come in concerto pubblico, cioè da mani molto esperte.

Dopo questo secondo concerto di Domenica Classica, gli appuntamenti di Domenica Classica riprendono domenica 23 febbraio con il concerto dal titolo “Amami di nuovo!”, musiche di Felix Mendelssohn e Johannes Brahms. Domenica 15 marzo, il baritono Furio Zanasi e il mastro Lorenzo Porte del Lungo al pianoforte eseguiranno musiche i Lieder di Robert Schumann nel concerto “L’Amore del canto del poeta”. Infine, il recital “Ravel volta la pagina della storia” di domenica 5 aprile, chiude la stagione di Domenica Classica. In questo ultimo concerto, il maestro Lorenzo Porta del Lungo eseguirà non solo la suite di sei pezzi per pianoforte Tombeau de Couperin, ma anche musiche di Couperin, Bach e Haydn.

——



“MOZART: musica da camera per virtuosi”

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

——



PROGRAMMA

1a parte

Quartetto con pianoforte in Sol min. n°1, K 478

I. Allegro II. Andante III. Rondò

pianoforte, violino, viola, violoncello

2a parte

Quintetto in la maggiore per clarinetto, K 581

I.Allegro II. Larghetto III.Minuetto e trio IV .Allegretto con variazioni

clarinetto, 2 violini, viola, violoncello

——



ALAUDA QUARTET

Cristina Prats Costa, violino

Milan Berginc, violino

Ricardo Fuentes Contreras, viola

Elena Cappelletti, violoncello

con

Marco Barbaresi, pianoforte

Franco Cappelletti, clarinetto

——



Teatro Sala Umberto

Via della Mercede n.50, Roma

botteghino tel. 06 6794753

www.salaumberto.it

——-



BIGLIETTERIA (comprensiva di prevendita)

Platea: Euro 20,50 (Intero) – Euro 16,00 (ridotto)

Galleria: Euro 13,50 (intero) – Euro 10,00 (ridotto)

Ridotto BIBLIOCARD – CRAL dopo lavoro – Over 65

Scuola: euro 5 (ogni 10 studenti una gratuità)

———



ABBONATI SALA UMBERTO Sconto 30%

Platea Euro 14,00

Galleria Euro 10,00