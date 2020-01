Officina Pasolini: ecco gli appuntamenti dal 24 al 27 gennaio

Prosegue la programmazione nel mese di gennaio all’HUB culturale di Officina Pasolini Regione Lazio, il laboratorio creativo di alta formazione coordinato da Tosca, Massimo Venturiello e Simona Banchi.

Venerdì 24 ore 21.00 va in scena Stay Hungry – Indagine di un affamato, spettacolo interpretato e diretto da Angelo Campolo, finalista premio UBU 2016 come miglior attore italiano under 35 e direttore artistico della compagnia DAF.

Da Messina a Milano passando per l’Africa. La compilazione di un ennesimo bando a tema sociale diventa il pretesto per raccontare al pubblico l’avventura di Angelo, attore e regista messinese, impegnato in un percorso di ricerca teatrale nei centri di accoglienza in riva allo stretto. Senza pietismo, retorica o prese di posizione precostituite, lo spettacolo è un racconto su un’esperienza reale e sul modo in cui il teatro riesce ancora oggi a diventare un’arma inaspettata per affrontare la vita. Il monito di Steve Jobs, “Stay Hungry”, risuona in chiave beffarda nel caleidoscopio di storie umane, da Nord a Sud, che attraversano i ricordi di questa sorta di autobiografia, in cui vittime e carnefici si confondono, segnati, ciascuno a suo modo, da una “fame” di vita, amore e conoscenza, in un tempo di vuoti che diventano voragini.

Lo spettacolo è incentrato sul percorso di ricerca della compagnia DAF, inaugurato a Messina nel 2015 e proseguito in questi anni attraverso laboratori in scuole, carceri e centri di accoglienza.

Sabato 25 gennaio ore 21.00 la serata è tutta dedicata al cantautore, produttore discografico e autore italiano Joe Barbieri, un vero e proprio poeta della musica, una rarità nel panorama musicale italiano, nel quale si è ritagliato un posto d’onore con il suo stile sofisticato e in perfetto equilibrio tra canzone d’autore, jazz e world music. Affiancato da Tosca e Felice Liperi, il musicista si racconta nell’incontro Hai voglia di fare due passi?, titolo che lui stesso spiega così: Nelle sue opere lo scrittore americano Henry David Thoreau sosteneva l’importanza angolare del camminare quale strumento per recuperare l’aderenza del nostro spirito alla nostra vita. Camminando insieme, aggiungerei io, si costruisce un respiro comune, fatto di intimità e di compassione. Con ‘Hai voglia di fare due passi?’ (un incontro, per ora, che mi piacerebbe magari trasformare in un tour quest’estate) vorrei invitare al viaggio coloro che hanno desiderio di scoprire cosa c’è appena dietro l’angolo, offrendoci reciprocamente l’opportunità per scoprirci, per aprirci; e anche per perderci, se necessario.

Un’occasione unica per scorrere insieme l’album dei momenti più importanti di una carriera lunga e ricca di esperienze. Un dialogo a più voci inframmezzato da alcuni brani live.

Lunedì 27 ore 20.30, in occasione della Giornata della Memoria dedicata al ricordo delle vittime dell’Olocausto che ogni anno si celebra nel giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, sarà proiettato il film The Eichmann Show – Il processo del secolo.

Film per la televisione, trasmesso dall’emittente britannica BBC il 20 gennaio 2015 e interpretato da Martin Freeman (Lo Hobbit, le serie tv Sherlock e Fargo) e Anthony LaPaglia (Lantana, la serie tv Senza traccia), diretti da Paul Andrew Williams, narra la realizzazione e il dietro le quinte della trasmissione televisiva del processo al criminale nazista Adolf Eichmann – uno dei principali responsabili dell’Olocausto – da parte delle autorità di Israele dopo la sua cattura in Argentina nel 1961. Novanta minuti per raccontare la straordinaria storia del team di produzione che dovette superare ostacoli di ogni tipo per poter catturare la testimonianza di uno dei più noti criminali nazisti. Artefice della complicata operazione, il produttore televisivo Milton Fruchtman che ingaggiò il regista di documentari Leo Hurwitz, all’epoca inserito nella black list durante il periodo del Maccartismo. Il film inserisce veri spezzoni del processo, compreso l’interrogatorio del Procuratore Generale Gideon Hausner assieme a riprese originali.

PROGRAMMA

24 gennaio ore 21:00

Stay Hungry – Indagine di un affamato

di e con Angelo Campolo

* Spettacolo VINCITORE PREMIO “NUOVE OPERE” SILLUMINA/SIAE e MIBACT

* Spettacolo VINCITORE MILANO NOLO FRINGE FESTIVAL 2019

25 gennaio ore 21:00

Hai voglia di fare due passi?

incontro con Joe Barbieri

conducono Tosca e Felice Liperi

27 gennaio ore 20:30

The Eichmann Show – Il processo del secolo

un film di Paul Andrew Williams

31 gennaio ore 21:00

Per dirvela tutta

incontro con Ainé e Margherita Vicario

conduce Fabio Luzietti

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

È possibile riservare i posti scrivendo in privato alla pagina Facebook di Officina Pasolini lasciando nome, cognome e numero di posti desiderati.

È possibile inoltre riservare i posti inviando un’email a info@officinapasolini.it o telefonando al numero 06/49708835 in orari di ufficio (10-13/14-18)

I posti saranno riservati soltanto fino a dieci minuti prima dell’inizio dello spettacolo.



Teatro Eduardo De Filippo – Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

Allo spazio si accede attraverso l’accesso di Viale Antonino di San Giuliano, angolo via Mario Toscano (zona Ponte Milvio)

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

Coordinatore generale Tosca