La Crus in “Mentre le ombre si allungano” (Special edition)

Voce e nastri Mauro Ermanno Giovanardi

Giradischi e chitarra Casare Malfatti

Filmati e regia Francesco Frongia

Audio e luci Gionata Bettini

con la partecipazione straordinaria di

Paolo Milanesi tromba e Ferdinando Bruni voce recitante

A venti anni dalla sua prima rappresentazione lo spettacolo simbolo dei La Crus è tornato in scena con successo all’Elfo Puccini e in una tournée estiva. Un’ora e poco più di musica, poesia e video che ha molto emozionato e che viene riproposta in un’unica data invernale.

Mauro Ermanno Giovanardi (voce e nastri), Cesare Malfatti (giradischi e chitarra), e per questa data anche Paolo Milanesi (tromba), sono protagonisti di un concerto che ripercorre innanzitutto le canzoni che hanno segnato la storia del gruppo: da Come ogni volta a Notti bianche, da Dentro me a Nera Signora, da Natale a Milano a L’uomo che non hai – in nuove versioni, ancora più sperimentali e oblique, tra sferzate d’energia e caldo intimismo. Un concerto che ripercorre la scelta di una forma scenica originale, vicina al teatro, che ha lasciato il segno. Per questa ultima data del tour s’inserisce nel progetto anche Ferdinando Bruni.

Da un gracchiante walkman si diffondono frammenti di voci: versi di Pasolini, Pagliarani, Bufalino, Salinas, Tenco che canta l’amata Angela. E sullo schermo, come una grande finestra, scorrono le immagini oniriche, campionate dai primi esperimenti di cinema di Man Ray ed elaborate da Francesco Frongia; piccoli film che accompagnano ogni canzone in emozionante “inventario” di sogni, visioni, delusioni e passioni.

