A Milano, la regista Niki Caro ha presentato le prime immagini della rivisitazione in chiave live action del classico d’animazione Disney del 1998 Mulan, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 marzo. Il film racconta l’epica storia della leggendaria guerriera, una giovane donna senza paura che rischia ogni cosa per proteggere la propria famiglia e il proprio Paese, diventando uno dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto.

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

Il film vanta un acclamato cast internazionale che comprende Yifei Liu nei panni di Mulan, Donnie Yen nel ruolo del Comandante Tung, Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan e Yoson An nel ruolo di Cheng Honghui, con la partecipazione di Gong Li nel ruolo di Xianniang e di Jet Li nel ruolo dell’Imperatore.

Mulan – Trailer Ufficiale Italiano

https://youtu.be/u8UBsO43JLA

Hashtag

#Mulan

———

The Walt Disney Company

The Walt Disney Company è un gruppo diversificato leader nel mercato dell’intrattenimento per famiglie e attivo in quattro segmenti: Media Networks, Parchi e Resorts, Studios e Consumer Products.

The Walt Disney Company Italia, fondata nel 1938, è stata la prima filiale internazionale di Disney al mondo. Con sede a Milano, si distingue per la grande creatività nella produzione di contenuti artistici, editoriali e televisivi ed opera principalmente nelle seguenti aree di business: televisione, home entertainment, cinema e licensing per prodotti di consumo. Il marchio Disney ha sempre avuto una forte affinità con la cultura italiana ed infatti il suo valore percepito nel nostro Paese è uno dei più alti del mondo. Gli italiani adorano la magia Disney: lo confermano gli altissimi dati di ascolto registrati ogni qualvolta un film Disney è trasmesso in televisione e il successo del marchio Disney abbinato alla creatività di aziende leader italiane. Disney Italia è anche attiva nella comunità e collabora con scuole, ospedali, musei, organizzazioni locali concentrandosi su quattro aree: Community Engagement, Healthy Living, Think Creatively e Conserving Nature. Insieme a Medicinema e al Policlinico Gemelli di Roma, nel 2016 Disney Italia ha inaugurato la prima sala cinematografica integrata all’interno di una struttura ospedaliera italiana e ha sostenuto con il proprio catalogo Disney e Pixar l’avviamento della “terapia del sollievo” per i pazienti ospedalizzati e le loro famiglie.

The Walt Disney Company fornisce sostegno ai VoluntEARS, il programma di volontariato a cui partecipano i suoi impiegati, che dal 1983 a oggi, in 42 paesi, hanno dedicato oltre 7,7 milioni di ore a questa iniziativa. Grazie al programma Disney VoluntEARS, i dipendenti hanno la possibilità di donare expertise e tempo per portare serenità a bambini e famiglie in difficoltà, aiutando comunità in tutto il mondo.

———-

The Walt Disney Company EMEA

The Walt Disney Company, insieme alle sue affiliate, è una società di intrattenimento diversificata a livello mondiale che opera in quattro segmenti di business: Media Networks; Parks, Experiences and Products; Studio Entertainment; Direct-to-Consumer e International. Disney è tra le prime 30 società quotate in Borsa e nell’ultimo anno fiscale (FY18) ha registrato un ricavo annuale pari a 59,4 miliardi di dollari.

Perseguendo l’obiettivo di intrattenere, informare e ispirare le persone di tutto il mondo attraverso un potere di narrazione senza precedenti, The Walt Disney Company è presente in Europa, Middle East e Africa (EMEA) da oltre 80 anni dando impiego a migliaia di persone in tutti i territori e raggiungendo il pubblico in più di 130 Paesi. I brand iconici di The Walt Disney Company – inclusi Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic, FOX, FOX Sports e ESPN – coinvolgono in maniera diversificata il pubblico dei vari Paesi attraverso il cinema, la TV, il web, il commercio al dettaglio, i Disney Store e a Disneyland Paris.