Musica per Roma: ecco gli appuntamenti dal 12 al 19 gennaio

Continua la ricca ed eclettica programmazione di Musica per Roma con le Lezioni di Storia, Jazz, Dialoghi matematici, concerti, teatro, mostre. Dal 16 al 21 gennaio sarà in scena Tempo di Chet. La versione di Chet Baker, lo spettacolo dedicato a uno dei miti musicali più controversi del ‘900 con le musiche curate e interpretate dal vivo da Paolo Fresu. In occasione dello spettacolo, Musica per Roma ha organizzato una serie di iniziative per approfondire la figura di Chet Baker, dagli incontri con Paolo Fresu alla Casa del Jazz (sabato 18 e domenica 19 ore 11), alla proiezione del documentario Chet is back (domenica 19 ore 18) in cui il regista Nello Correale racconta il rapporto del musicista con l’Italia, fino alla Lezione di Jazz con ospite Paolo Fresu in programma domenica 19 gennaio in Auditorium, dedicata alla leggenda del trombettista bianco. Riprendono dopo le feste natalizie le Lezioni di Storia (12 gennaio) con l’incontro sulla Mezquita di Cordoba curato da Amedeo Feniello e i Dialoghi matematici (19 gennaio) dedicati quest’anno a figure femminili che si sono distinte nella ricerca e nella matematica. Martedì 14 gennaio secondo appuntamento di Retape la rassegna che presenta le novità più interessanti della scena musicale romana. In arrivo sul palco dell’Auditorium Eugenio Campagna, La Sierra e Puritano. Il 16 gennaio è in programma il Premio De André, l’iniziativa curata da Luisa Melis, che ha lo scopo di promuovere nuove forme di cantautorato, scrittura e pittura contemporanea. Il 17 e 18 gennaio torna in Auditorium dopo il sold out della scorsa stagione Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici. Un crescente successo premiato con la prestigiosa targa Tenco. Concerti molto attesi quelli di Niccolò Fabi che presenta i brani dell’ultimo album, Tradizione e tradimento e i maggiori successi del suo repertorio. Infine sono due le nuove uscite discografiche della Parco della Musica Records di questa settimana: il disco La Chiarastella dell’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna e il Tributo a Leonard Bernstein del Gabriele Coen Quintet.

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

APPUNTAMENTI DAL 12 AL 19 GENNAIO

AUDITORIUM E CASA DEL JAZZ

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Domenica 12 gennaio

Lezioni di Storia

Amedeo Feniello

La Mezquita di Cordoba

Sala Sinopoli ore 11

Biglietto 14 euro

Martedì 14 gennaio

Retape

Eugenio Campagna, La Sierra, Puritano

Teatro Studio ore 21

Biglietto 8 euro

Mercoledì 15 gennaio

Vera & Dragone Orchestra

Teatro Studio Gianni Borgna ore 21

Biglietto 15 euro

Dal 16 al 21 gennaio

Tempo di Chet

La versione di Chet Baker

con Paolo Fresu

Sala Sinopoli ore 21

Biglietti da 16 a 19.50 euro + d.p.

*In occasione delle rappresentazioni Tempo di Chet. La versione di Chet Baker

alla Casa del Jazz si svolgeranno tre appuntamenti dedicati a Chet Baker e la Lezione di Jazz di domenica 19 in Auditorium sarà dedicata a Chet Baker con ospite Paolo Fresu.

Giovedì 16 gennaio

Premio Fabrizio De André

Sala Petrassi ore 21

Biglietto 15 euro

Giovedì 16 gennaio

Mauro Tiberi

Around Ummagumma

Teatro Studio Gianni Borgna ore 21

Biglietto 15 euro

Venerdì 17 gennaio e sabato 18 gennaio

Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici

Teatro studio Borgna ore 21

Biglietto 13 euro

Domenica 19 e lunedì 20 gennaio

Niccolò Fabi

Sala Santa Cecilia ore 21

Da 23.80 a 50 euro + d.p.

Domenica 19 gennaio

Dialoghi Matematici

Sophie Germain e Sonja Kovalevskaja

Sala Petrassi ore 11

Biglietti 10 euro

*Domenica 19 gennaio

Lezioni di Jazz

La leggenda del trombettista bianco

Con Paolo Fresu

A cura di Stefano Zenni

Teatro studio Borgna ore 18

Biglietto 8 euro

MOSTRE AUDITORIUM

Wall eyes. Looking at Italy and Africa

Dal 10 al 29 gennaio 2020

AuditoriumArte

Sergio Lombardo

Quiltings: nuove composizioni stocastiche.

Da mercoledì 20 novembre a sabato 30 novembre

Da lunedì 9 dicembre a mercoledì 29 gennaio 2020

Foyer Sala Sinopoli

Ingresso libero

Per approfondire i temi della mostra:

15,16,20 e 21 gennaio

-Laboratorio di psicologia dell’arte

Sala Ospiti dalle ore 11 alle ore 20

PISTA DI GHIACCIO

Fino al 12 GENNAIO

tutti i giorni dalle 10 alle 24

CASA DEL JAZZ

Lunedì 13 gennaio

Dalle ore 9 alle ore 14

Jazz Campus

Storia del Jazz

A cura di Alessio Sebastio

Ingresso libero

Martedì 14 gennaio ore 18

Jazz Campus

Musica d’insieme

A cura di Fabio Zeppetella

Ingresso libero

Mercoledì 15 gennaio ore 18

Jazz Campus

I segreti della Big Band

Ingresso libero

*In occasione delle rappresentazioni Tempo di Chet. La versione di Chet Baker (Auditorium – Sala Sinopoli dal 16 al 21 gennaio)

alla Casa del Jazz si svolgeranno tre appuntamenti dedicati a Chet Baker:

*Sabato 18 gennaio ore 11

Jazz Campus

Paolo Fresu. Musica dentro

Incontro con Paolo Fresu

biglietto 8 euro

*Domenica 19 gennaio ore 11

Jazz Campus

L’importanza di chiamarsi Chet

Incontro con Paolo Fresu, Leo Muscato, Adriano Mazzoletti, Luigi Onori

biglietto 8 euro

*Domenica 19 gennaio ore 18

Jazz Campus

Chet is back

Proiezione del documentario di Nello Correale

Alla presenza del regista e di Enrico Pieranunzi, Giovanni Tommaso, Maurizio Giammarco, Nicola Stilo, Rita e Carla Marcotulli, Eugenio Rubei, Massimo Nunzi.

biglietto 8 euro