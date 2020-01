Dai creatori di Peter Pan – Il Musical, produzione originale italiana firmata Show Bees, campione d’incassi, con più di un milione di biglietti venduti in 12 anni (dal 2006 al 2018), arrivato in tournée fino al Royal Opera House in Oman e vincitore del Premio Gassman e Biglietto d’Oro Agis 2016/2017 e 2017/2018, nasce Pinocchio Reloaded – Musical di un burattino senza fili produzione di Show Bees e FATTORE K.

La regia intuitiva e avveniristica porta il nome di Maurizio Colombi, già autore di grandi successi come We will rock you, Rapunzel – Il Musical e La Regina di Ghiaccio – il Musical e ideatore di Peter Pan – Il Musical.

Il musical sarà al Teatro Verdi di Firenze il 23, 24, 25 e 26 gennaio.

Pinocchio Reloaded – Musical di un burattino senza fili è la rivisitazione surreale e pinteriana del racconto di Collodi, un esperimento d’avanguardia artistica. Attraverso la narrazione dei protagonisti avremo l’opportunità di riflettere sulla possibilità che scelte diverse, da quelle imposte dalla società in cui viviamo, possano far vivere una realtà slegata dai fili che la società, per prima, ci impone.

Burattini o burattinai?

Siamo davvero liberi o pensiamo solo di esserlo?

Riusciremmo a vivere senza i fili che inevitabilmente regolano i nostri rapporti interpersonali, oppure abbiamo bisogno dei fili per sentirci a nostro agio nella società?

La musica di Pinocchio Reloaded evoca libertà, ribellione dalle convenzioni, una favola d’amore ricca di sfumature contemporanee, composta da sonorità musicali Rock, House e Rap.

Il viaggio di Pinocchio verso la maturità, la felicità e la sincerità verso se stesso dà vita a scene postmoderne, capaci di esprimere la sofferenza, la rabbia, l’amore di ciascun personaggio in veri e propri quadri di grande forza e suggestione.

Colonna portante del musical è l’amore: quello tra Pinocchio burattino e Lucignolo, ragazza indomita e libera. Sarà l’amore a tagliare tutti i fili, che farà volare i personaggi di questo spettacolo tra acrobazie vocali e coreografiche che sono una metafora dei sentimenti di ognuno di noi.

Un musical rivoluzionario carico di ribellione, evasione adolescenziale, con la forza dirompente del primo amore.

Nota di regia

Abbiamo creato uno spettacolo originale capace di appassionare adulti, ragazzi e bambini, partendo da un concept teatrale particolare: una fusione tra il fascino del teatro di prosa, la complessità artistica dell’opera musicale e il mondo variegato della discoteca.

Un musical ricco di ritmo e caos significato, riflessione e filosofia.

Pinocchio Reloaded è uno spettacolo trasversale, dove ognuno può trovare una chiave di lettura personale con una particolare attenzione alla Generazione Z.

Uno Steampunk, una storia reale che evoca immagini fuori dalla realtà, ambientato in un modo fantasy.

Le marionette e i fili sono metafora delle esperienze personali che rivelano gli aspetti più intimi dell’animo umano.

Esiste solo una condizione in cui abbandoniamo i nostri fili: il momento in cui ci innamoriamo e siamo disposti a rinunciare a noi stessi.

Così nascono nuovi fili, lunghi e invisibili, che ci fanno volare con il cuore.

Maurizio Colombi

Crediti

Produzione e distribuzione

Show Bees e FATTORE K

Musiche dagli Album

BURATTINO SENZA FILI (1977 – 2017)

L’UOMO OCCIDENTALE

IL PAESE DEI BALOCCHI

PRONTI A SALPARE

LE RAGAZZE FANNO GRANDI SOGNI

AFFERRARE UNA STELLA

NON FARTI CADERE LE BRACCIA

LA TORRE DI BABELE

Regia Maurizio Colombi

Direzione musicale Davide Magnabosco

Coreografie Betty Style, Filippo Grande, Lynn Jamieson

Scenografie Alessandro Chiti

Light designer Amilcare Canali

Ideazione e disegno costumi Flavia Cavalcanti

Cast

Jordan Carletti – Pinocchio

Silvia Scartozzoni – Lucignolo

Gianfranco Phino – Mangiafuoco

Giancarlo Capito – Geppetto

Giada D’Auria – Il Gatto

Jessica Francesca Lorusso – La Volpe

Giosuè Tortorelli – Grillo Parlante

Ensemble

Elena Barani, Jesus Bucarano Dousat, Giorgia Cino, Valeria Citi, Martina Cremaschi, Chiara Di Loreto, Francesco Lappano, Giacomo Marcheschi, Luca Spadaro

