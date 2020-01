Rodolfo Laganà in “Toro sedato”

Partendo dalla constatazione che l’espressione “fare l’indiano” è nata perché gli indiani rimanevano indifferenti quando interrogati dai conquistatori Americani, non comprendendone la lingua, lo show esplora le motivazioni dell’affermarsi del fenomeno proprio per il motivo opposto.”

E’ proprio quando abbiamo capito bene che facciamo finta de non capì”.

Rodolfo Laganà porta in scena alla sua maniera proprio la filosofia del fare finta di non capire per superare le difficoltà di tutti i giorni.

Quale italiano, lavativo per vocazione e antica storia, non ha mai fatto almeno una volta l’indiano?

“Noi a Roma è una vita che facciamo finta de nun capi’… abbiamo cominciato a ffa’ gli indiani ancora prima che li scoprissero, gli indiani!!!”

Questo il punto fermo delle riflessioni di Rodolfo.

Indiani non ci si improvvisa, ci si nasce e poi ci si specializza nel tempo fino ad arrivare a livelli di professionismo capaci di rappresentare una vera e propria filosofia di vita.

Ecco allora Toro Sedato, indiano Romano, capostipite dell’arte del fare l’indiano.

Uno show in cui si ride davvero parecchio!

——–

date: dal 28 gennaio al 9 febbraio 2020

orari: dal martedì al sabato ore 21.00; domenica ore 18.00

biglietti: € 25,00 – € 19,00 (prevendita compresa)

biglietteria: via Benevento, 23; dal lunedì al sabato ore 10.30-21.00; domenica ore 16.00-18.00

info e prenotazioni: tel. 06.442.36.382 – botteghino@teatro7.it

Teatro 7 – Via Benevento, 23 – 00161 Roma – tel. 06.442.36.382, www.teatro7.it – teatro@teatro7.it , direzione artistica: Michele La Ginestra

———



Nuovo Sistina presenta

Rodolfo Laganà

TORO SEDATO

di Rodolfo Laganà, Paola Tiziana Cruciani, Roberto Corradi

con: Jacqueline Maria Ferry