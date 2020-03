Accademia Nazionale di Santa Cecilia: #restiamoacasa uniti nella MUSICA

Gli appuntamenti settimanali online gratuiti per tutti, lezioni e laboratori online con Santa Cecilia children musiclab per i più piccoli

La musica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia non si ferma e, soprattutto, vuole arrivare al suo pubblico, ai suoi abbonati e ai tanti appassionati che la seguono costantemente nel corso della stagione. Nel rispetto della normativa e restando a casa, nei giorni e nelle ore dei concerti sinfonici, si potrà avere accesso, grazie alla disponibilità di Rai Cultura, a una selezione di concerti resi disponibili su www.santacecilia.it e sui canali social dell’Accademia, corredati dai relativi programmi di sala scaricabili gratuitamente in formato pdf.

Si parte da domani, giovedì 12 marzo alle ore 19.30 con l’opera che ha aperto la stagione 2016/2017 di Santa Cecilia, Fidelio di Beethoven, e che in questo caso inaugura i concerti in streaming nell’anno beethoveniano. Alla guida dell’Orchestra e del Coro di Santa Cecilia e di un cast stellare, tra cui Simon O’Neill nel ruolo di Florestano e Rachel Willis-Sørensen in quello di Leonore, è il direttore musicale dell’Accademia Antonio Pappano. Il concerto di giovedì sarà disponibile online fino a giovedì 19.

Venerdì 13 marzo, alle ore 20.30, sarà online – fino al venerdì successivo – un altro concerto che vede Pappano protagonista. In programma la Sinfonia n. 40 K 550 di Mozart e il Concerto per pianoforte e orchestra di Chopin con Jan Lisiecki al pianoforte. Chiude il Concerto per Orchestra di Lutoslawski. Sabato 14 alle ore 18 si potrà assistere virtualmente al concerto diretto da Mikko Franck, sul podio dell’Orchestra ceciliana, con Sol Gabetta al violoncello. In programma l’Ouverture “Romeo e Giulietta” di Čajkovskij, la Sinfonia n. 2 di Sibelius e il Concerto per violoncello di Lalo. Questo concerto sarà disponibile fino a sabato 21 marzo.

“Non vogliamo lasciare il nostro pubblico, gli abbonati, i sostenitori, i giovani studenti dei nostri corsi musicali senza mandare un segnale di continuità almeno sul web” afferma il Presidente Michele dall’Ongaro. “Per questo motivo la stagione, almeno virtualmente, continua sul nostro sito, su Facebook e su altri social grazie ad alcune iniziative. Fino a quando? Non sappiamo ancora con precisione, di certo fino a quando non ci ritroveremo nel nostro auditorium”.

LE INIZIATIVE PER I PIU’ PICCOLI – SANTA CECILIA CHILDREN MUSIC LAB