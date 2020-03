Biblioteca nazionale centrale di Roma: #laculturanonsiferma

In questi giorni durante i quali #restiamoacasa per contribuire a tutelare la salute di noi stessi e di tutti, anche la Biblioteca nazionale centrale di Roma si sta impegnando affinché l’hashtag #laculturanonsiferma non sia solo uno slogan ma una concreta pratica quotidiana.

Infatti, soprattutto in questo periodo, non si può certo smettere di leggere e studiare. Anzi, la letteratura, la poesia, ma anche l’arte, la storia, la filosofia, la scienza e tutte le discipline che nutrono lo spirito umano, sono un punto fermo e fondamentale nella nostra essenza di persone.

È per questo che la BNCR ha approntato una serie di servizi da remoto, per conservare il legame con i propri utenti.

——–

INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE? VIA SKYPE!

I bibliotecari della BNCR sono pronti a incontrarvi via Skype e prendersi cura delle vostre necessità, curiosità e richieste d’informazioni bibliografiche. In questo cupo momento di crisi, gli strumenti informatici sono fondamentali per non rinunciare alle nostre attività quotidiane. Vi aspettiamo il martedì e il mercoledì mattina, dalle 8:30 alle 13:00, collegandosi all’indirizzo info.bibl.arte

RESTITUZIONE VOLUMI IN PRESTITO

In relazione al periodo di chiusura straordinaria, coloro che per scadenza dei termini devono restituire opere prese in prestito possono contattare l’Ufficio prestito telefonicamente, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, tra le 9:00 e le 12:00, allo 064989393 o allo 064989389 , oppure via mail all’indirizzo bnc-rm.prestito@beniculturali.it indicando il numero della propria tessera, titolo e collocazione del volume da riconsegnare.

RINNOVO TESSERA ONLINE

È inoltre possibile rinnovare per 30 giorni la propria tessera utente inviando una e mail di richiesta all’indirizzo bnc-rm.accoglienza@beniculturali.it accompagnata da copia di un documento d’identità in corso di validità e dal numero della propria tessera.

CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI EBSCO DA REMOTO

La BNCR ha attivato per i suoi utenti un nuovo servizio online di consultazione delle banche dati EBSCO da remoto. Per accedervi, è necessario inserire le credenziali dei Servizi online nella sezione dedicata all’accesso alle banche dati.

La pagina è raggiungibile al seguente link: https://servizionline.bnc.roma.sbn.it/uHome.aspx

LABORATORI DI LETTURA IN MODALITÀ ONLINE

Mondi di carta è il laboratorio di lettura della BNCR pensato per le scuole di secondo grado, per scoprire gli infiniti mondi che i grandi classici della letteratura italiana del Novecento hanno saputo ricreare. Proponiamo l’ascolto di quattro brani tratti da opere di diversi autori del Novecento, in una sorta di agone letterario, di cui gli studenti decreteranno il vincitore sulla base delle emozioni suscitate dalla lettura. Grazie alla app di Spazi900 e a registrazioni preparate per l’occasione, anche il laboratorio si svolgerà online.

MLOL

Il rinnovo della tessera renderà possibile il collegamento alla piattaforma di prestito digitale MLOL ( https://bncrm.medialibrary.it/home/cover.aspx ) inserendo le proprie credenziali di accesso.

MLOL è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 6.000 in 20 regioni italiane e 10 paesi stranieri. Con la piattaforma MLOL puoi richiedere il prestito digitale degli ebook, leggere dall’edicola digitale, ascoltare audiolibri.

TECA DIGITALE

Molto del patrimonio custodito dalla BNCR è disponibile alla consultazione e allo studio di chiunque e da qualsiasi luogo grazie alla Teca digitale: http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/

Anche le collezioni esposte al museo Spazi900, al momento temporaneamente chiuso al pubblico, sono disponibili online: http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/spazi900

#DANTEDÌ SU FACEBOOK E INSTAGRAM

Mercoledì 25 marzo si è celebrato in tutta Italia Dante Alighieri, simbolo della cultura italiana e fondatore della nostra lingua. Anche la BNCR ha partecipato riempiendo lungo tutta la giornata le bacheche dei propri account Facebook e Instagram delle immagini di alcuni tesori “danteschi” che custodisce: manoscritti antichi che riproducono La Commedia, ma anche, ad esempio, il manoscritto autografo di Gabriele d’Annunzio del dramma a sfondo storico Francesca da Rimini del 1901.

——-

A proposito, è proprio confidando nelle capacità divinatorie di Dante, che tante profezie ha disseminato nella sua Commedia, ci auguriamo di poter presto dire, insieme a lui… e quindi uscimmo a riveder le stelle!