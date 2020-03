Grandi concerti a Firenze posticipati: ecco le nuove date

A seguito delle disposizioni governative per contrastare la diffusione del coronavirus, sono posticipati i concerti organizzati da PRG nelle prossime settimane al Mandela Forum, al Tuscany Hall, al Teatro Verdi, al Teatro Puccini, allo Spazio Alfieri e al Viper Theatre di Firenze.

Di seguito il riepilogo delle nuove date. Luoghi e orari dei concerti rimangono invariati, se non diversamente specificato. Ricordiamo che restano validi i biglietti già acquistati per le date in origine. Info e aggiornamenti tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it.

Pinguini Tattici Nucleari: previsto il 3 marzo al Mandela Forum è posticipato al 24 ottobre

Raf e Tozzi: previsto l’8 marzo al Teatro Verdi è posticipato al 17 maggio

Willie Peyote: previsto il 13 marzo al Tuscany Hall è posticipato al 4 maggio

Anastasio: previsto lunedì 16 marzo al Tuscany Hall è posticipato al 17 ottobre, al Viper Theatre

Teho Teardo: previsto il 17 marzo al Teatro Puccini è posticipato al 14 aprile, allo Spazio Alfieri

Renzo Arbore: previsto il 21 marzo al Teatro Verdi è posticipato all’1 ottobre

Pink Sonic: previsto il 28 marzo al Tuscany Hall è posticipato al 30 ottobre

Gemitaiz e Madman: previsto il 31 marzo e l’1 aprile al Tuscany Hall è posticipato al 29 aprile

Aiello: previsto il 2 aprile al Tuscany Hall è posticipato al 12 maggio

Le Vibrazioni: previsto il 7 aprile al Tuscany Hall è posticipato al 26 maggio

Marracash: previsto il 16 aprile al Mandela Forum è posticipato al 26 ottobre